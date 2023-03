Katy Perry explica cómo aprendió a mover los ojos como "una muñeca rota"

El pasado mes de octubre Katy Perry se hizo viral después de que durante un concierto los ojos comenzaran a moverse aparentemente sin control. La cantante era incapaz de dejar los dos abiertos y tenía que apretarse en la cabeza de vez en cuando para que uno de ellos se abriera.

Ante la preocupación de sus fans, la artista explicó que no le sucedía nada, sino que se trataba de un truco que ella había aprendido y que solo quería usarlo como parte de su espectáculo. En este se mete en el papel de "una muñeca rota" y es por ello por lo que mueve así los ojos. "¡Dando la bienvenida a todos los terraplanistas, espacioesfalsistas, pajarosonfalsistas, cielosnosonazulistas para que vengan a ver mi truco de la fiesta del ojo de la muñeca rota en vivo y en directo en Las Vegas el próximo año!", señaló.

Así aprendió Katy Perry a hacer el "ojo de muñeca"

Casi medio año después, la intérprete de Roar ha concedido una entrevista con Vogue y ha desvelado cómo aprendió a hacer esto y el motivo por el que lo hace.

"Hago esta pose llamada ‘ojo de muñeca’, puedo cerrar un ojo a la vez y aún así mantener todas las funciones. Me he sentado en una silla de peluquería y maquillaje durante 15 años. Si ellos estoy poniendo sombra de ojos en este ojo y alguien me está poniendo el cabello en un moño francés, quiero dar notas en tiempo real, mientras mantengo un ojo cerrado todo el tiempo", ha detallado.

Con los años ha llegado a perfeccionar esta técnica hasta límites increíbles: "Puedo cerrar un ojo a la vez y aún así mantener todas las funciones".

Su problema en el rodaje de 'California gurls'

Katy Perry también se ha pronunciado sobre uno de los episodios más graciosos que vivió hace años. En 2010, estrenó su canción California gurls junto a Snoop Dog, sin embargo, ella ha querido resaltar un problema que tuvo: necesitó mucho maquillaje porque su bronceado era naranja.

Tal y como ella ha contado, se lo tuvo que hacer el mismo día porque apenas había tenido tiempo y no fue suficiente para que el color reposara: "La historia divertida detrás de esto es que me veo súper bronceado aquí, ¿verdad? Rara vez me bronceo con aerosol y, por lo general, se supone que debes hacerlo la noche anterior. Bueno, simplemente no tuve tiempo. Así que me los hice el día de mi video musical".

Aunque el problema fue en la postproducción, teniendo en cuenta que se gastaron mucho dinero para que no se notara que su piel era naranja. "Cuando te bronceas la mañana de tu video musical, tu color cambia gradualmente a lo largo del día. Entonces, seguí poniéndome más y más y más naranja. Tuvimos que gastar mucho dinero extra en la corrección de color de este video musical porque en una parte del video, soy de este color naranja, y luego soy de este color naranja en la siguiente parte del video musical", ha recordado.

Y ha cerrado este tema con un útil consejo a sus seguidores: "Niños, solo un pequeño consejo: bronceados falsos, la noche anterior".

¿Te habías dado cuenta de que su piel tenía un tono naranja en este videoclip? Seguro que no porque su equipo se encargó de dejar mucho dinero en que esto no se notara.