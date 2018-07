Katy Perry se pelea con unas monjas

QUIERE COMPRAR UN CONVENTO

Katy Perry se ha peleado, pero no con cualquiera: las enemigas de la cantante han sido dos monjitas. Katy quiere comprar el convento donde antes vivían las monjas del Inmaculado Corazón de María. El terreno de ocho hectáreas y valorado en 15 millones de dólares es un lugar sagrado para las hermanas, y no les hace ninguna gracia que la cantante de 'I Kissed A Girl' vaya a vivir en un lugar religioso.