Kiko Rivera comparte el desternillante vídeo de su primera vez en parapente: "Bájame, hijo de p***"

El verano está para disfrutar del sol, la playa y probar cosas nuevas... Y si no que se lo digan a Kiko Rivera, que parece que no sabía donde se metía cuando dijo 'sí' a lo de probar el parapente...

El músico ha compartido con sus más de 800.000 seguidores de Instagram un fragmento del momento, y a juzgar por las imágenes... ¡El Dj no lo pasó nada bien! "No me vuelvo a subir. Pasé tela de miedo... Y os merecéis verlo", escribía, divertido, junto al vídeo.

En las imágenes vemos al productor subido al parapente junto a un compañero que no puede aguantarse la risa y al que no deja de gritarle cosas como "bájame de aquí" o "estate quieto".

Pese al miedo... ¡Sin duda a Kiko Rivera no le falta sentido del humor!

PRÓXIMO ESTRENO CON NYNO VARGAS

El cantante ha anunciado que el próximo mes de octubre verá la luz su colaboración con Nyno Vargas, 'Amiga Mía', un tema del que ya ha compartido un pequeño adelanto.