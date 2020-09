Kiko Rivera preocupa a sus fans con una foto en la cama: "No estoy muy fino"

¿Qué le pasa a Kiko Rivera? El cantante hacía saltar todas las alarmas hace unos días en sus redes sociales desvelando que no se encontraba "muy católico".

El Dj, que asegura que no ha dejado de trabajar para lanzar música nueva durante todos esos meses de pandemia, aseguraba que no tenía fiebre pero que tampoco estaba al 100%, algo que despertó la preocupación entre sus seguidores, que temían que el cantante tuviera que confinarse ante posibles síntomas de covid-19. "No estoy mu catolico yo hoy... Tengo el cuerpo un poco cortao.... No tengo fiebre no se alarmen pero si me encuentro rarete", escribía junto a un selfie en el que se notaba el cansancio y que no pasa por por sus mejores días.

"Que te mejores KiKo. Se nota que no estás como siempre, besitos cuídate bonito", escribía una seguidora. "Kiko te se ve chunguillo cuídate corazón", le animaba otra.

Pocos días después el productor musical celebraba que ya se había recuperado... ¡Hasta su aspecto en el nuevo selfie lo demuestra! El cantante agradecía a sus seguidores el apoyo de estos días y desvelaba cuál era el motivo de su mal estar: el azúcar.

"Azúcar estabilizado y todo bajo control! Continuamos dando Klambre!!!! Gracias por preocuparos por mi", señalaba.

UN VERANO DE VACACIONES Y POLÉMICAS

El cantante recibió hace unos meses un aluvión de críticas tras asegurar que había "rechazado trabajos" y que seguía cobrando la ayuda de autónomos para poder mantener a su familia.

"Me han llamado para trabajar pero he dicho que no. Ni lo voy a hacer este año", reconoce en uno de sus directos, para luego añadir que "no me compensa todo el dinero que me puedan dar a que yo se lo pueda transmitir a mi familia". Estas declaraciones suponen que el cantante sigue manteniéndose gracias a la ayuda del Estado de 700 euros de la que hablaba meses atrás, así que muchos usuarios no entienden cómo ha podido costearse las vacaciones de las que ha presumido en su cuenta de Instagram, donde lo hemos visto disfrutar del sol, la playa y hasta un viaje en parapente.