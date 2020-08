Críticas a Kiko Rivera por rechazar trabajos y seguir cobrando la ayuda del Estado

El sector musical y el ocio nocturno son dos de los grandes sectores más golpeados por la pandemia. El aforo ha tenido que restringirse severamente y las multitudes puedes suponer un gran foco de contagio, por lo que tanto los grandes conciertos como las discotecas y lugares de copas permanecen cancelados y/o cerrados hasta nuevo aviso.

El pasado mes de abril, en plena cuarentena, el cantante Kiko Rivera aseguraba que este parón en el trabajo iba a traer consecuencias muy negativas para su familia, sobretodo a nivel económico. "He tenido que pedir la ayuda or ser autónomo. Esto me ha pillado muy jodido de pasta. Todo lo que he ganado en mis entrevistas y en Gran Hermano lo he utilizado para pagar mi deuda con Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a Dios", explicaba.

Lo cierto es que el cantante se ha lamentado en numerosas ocasiones de su carácter despilfarrador, sobre todo durante su juventud. "Siempre he sido un gastador y ahora me arrepiento de ello. Ahora, no tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, es lo que da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho", protestaba, mientras España seguía confinada.

Estas declaraciones ya causaron un buen número de críticas en las redes sociales, ya que muchos no entendían cómo el cantante, con todas las oportunidades que ha tenido para vivir tranquilo, tuviera que recurrir a este tiempo de ayudas.

RECHAZANDO TRABAJOS ESTE VERANO

Los ánimos en las redes se han caldeado todavía más a raíz de las últimas declaraciones del hijo de Isabel Pantoja, que ha explicado que no contempla volver a trabajar en el ocio nocturno hasta que la situación sanitaria mejore.

"Me han llamado para trabajar pero he dicho que no. Ni lo voy a hacer este año", reconoce en uno de sus directos, para luego añadir que "no me compensa todo el dinero que me puedan dar a que yo se lo pueda transmitir a mi familia". Estas declaraciones suponen que el cantante sigue manteniéndose gracias a la ayuda del Estado de 700 euros de la que hablaba meses atrás, así que muchos usuarios no entienden cómo ha podido costearse las vacaciones de las que ha presumido en su cuenta de Instagram, donde lo hemos visto disfrutar del sol, la playa y hasta un viaje en parapente.

"Mis hijas son pequeñas, mi abuela mayor... No me puedo meter en jaleos de esos, ya vendrán tiempos mejores, que cada uno esté con su conciencia como quiera. Hay que adaptarse", finaliza.