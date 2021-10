El lado más desconocido de Gonzo: su mujer, sus dos hijos, sus años de rapero en Vigo y la historia de su apodo

Se dio a conocer cuando trabajaba como reportero en Caiga Quien Caiga y desde entonces no ha habido manera de sacarle el micrófono de la mano.

El método Gonzo o El Intermedio han sido también sus hogares televisivos, aunque, en los últimos meses, Gonzo ha decidido dejar atrás todas estas aventuras anteriores para ponerse al mando del mítico Salvados.

Desde que Jordi Évole decidiese poner punto y final a su trayectoria en el programa de laSexta. Cubrirle no ha sido tarea fácil pero lo ha salvado con creces, demostrando una gran capacidad para las entrevistas. Por el programa han pasado personajes como Esperanza Aguirre, Manuela Carmena, Pablo Iglesias o Isabel Díaz Ayuso.

También ha sido colaborador de programas de radio como Hoy por Hoy o Julia en la Onda de Onda Cero.

El origen de Gonzo, el apodo de Fernando

Fernando González González nació en Vigo en el año 1976 y el mote de Gonzo le viene desde muy pequeñito. "Estaba en una clase en la que había muchos fernandos y me quedó lo de Gonzo porque era la época de los Teleñecos. Después vine a Madrid y le dije al primer director que tuve que desde pequeño me llamaban Gonzo y le gustó", le contaba el periodista a NegraTinta en una entrevista.

Creció en Vigo, una ciudad industrial donde despertó su pasión por el periodismo, una carrera que le costó sacar adelante pero que más tarde le daría las mayores alegrías de su vida.

"Acabé la carrera en septiembre, era muy mal estudiante, y al mes siguiente me llamaron para trabajar por una mierda de dinero en Santiago haciendo periodismo deportivo, que tampoco es que me gustase mucho. Al año me llamaron de RNE, y después me hicieron un contrato allí, donde, en comparación con el resto de radios, las condiciones laborales eran brutales", contaba el periodista a NegraTinta. Esos fueron sus primeros trabajos antes de que le llamasen para trasladarse a Madrid y participar en Caiga Quien Caiga.

Apasionado del Celta de Vigo, de su abuela y sus hijos

Aunque su padre era del Deportivo de la Coruña, haberse criado en Vigo despertó en él su afición por el equipo celta, una pasión que ha transmitido a sus hijos, Noa y Brais, de 10 y 7 años.

Está casado y aunque no comparte sus intimidades en las redes sociales, sus hijos sí que protagonizan alguna instantánea de su perfil de Instagram.

Entre julio de 2016 y agosto de 2017 a través de su productora colaboró con el Real Club Celta de Vigo, encargándose de la producción de los contenidos audiovisuales de CeltaMedia.

Su abuela Josefa, de 98 años, es un gran ejemplo a seguir y no duda presumir de ella en las redes sociales.

Una infancia en una aldea entre burros

El periodista ha hablado en algunas ocasiones de su infancia en la aldea, una época que recuerda con mucha nostalgia. Su familia era humilde pero nunca le ha faltado nada en la mesa. "Era mi segunda casa. Toda mi familia es de allí, de hecho creo que soy el primero de mis primos que nació fuera", contaba en una entrevista, según recoge Jaleos.

"Cuando era más pequeño montaba en el burro para ir a buscar hierba para las vacas y también las ordeñaba", recordaba.

Más tarde, ya de adolescente, vivía como cualquier otro joven de su edad. En verano el sol se pone muy tarde en Galicia y como después de cenar todavía había luz, salía a divertise con sus amigos. "Era en esa edad, cuando ya empiezas a tener tus 11-12 años y vas a la piscina sin tus padres. Acabas de cenar y como todavía no es de noche, te ibas al bosque, donde no había nadie y te fumabas tus primeros pitillos, las primeras novias, los primeros besos robados", contaba.

De la tele al papel: su faceta como escritor

Su primer contacto con el mundo editorial llegó en 2015 gracias a la publicación de su libro ¡Todo por mi país!: Vida y andanzas de nuestros próceres y proceresas, en el que desgrana las personalidades de los personajes más influyentes del país, desde políticos de grandes partidos a los empresarios más desconocidos.

El 20 de noviembre de 2019 salía a la venta su segundo libro, Mis fronteras, en el que repasa conceptos, recuerdos, personas, lugares y anécdotas de sus coberturas informativas en los cinco continentes.