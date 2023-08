El lado más personal de Alexia Putellas: su pareja, su momento viral con Ibai Llanos y el homenaje a su padre

DOS BALONES DE ORO Y DOS PREMIOS THE BEST

Alexia Putellas (1994) es una de las veteranas de La Roja. La jugadora de 29 años debutó en la Selección absoluta en 2013, hace ya diez años, aunque antes ya había jugado con la Sub-17 y la Sub-19.

Su relación con el fútbol empezó cuando era una niña. Con solo tres años empezó a mostrar su interés por el balón y cuando cumplió los siete sus padres la inscribieron en el equipo de la localidad. La discriminación y las burlas del resto de sus compañeros por ser niña la animaron a fichar por un equipo femenino, el CE Sabadell, donde jugó hasta 2005.

Con 12 años debutó en el Barça pero un cambio en las edades de infantiles y cadetes la obligó a mudarse al Espanyol, donde estuvo entre 2006 y 2011. En 2012 aterrizó en el Levante, donde sus números comenzaron a destacar: 15 goles en 34 partidos. En la temporada 2012/2013 regresó al Barça, club en el que juega desde entonces y en el que ha cosechado sus principales logros profesionales.

Su padre, su gran apoyo en su carrera

En estos primeros años de carrera, Alexia contó con el apoyo incondicional de su padre. Él fue quien le inculcó el amor por este deporte y quien confió en su talento cuando aún era una niña. Hizo todo lo que estaba en su mano para que su hija no perdiese la esperanza de dedicarse profesionalmente al fútbol.

Hoy Jaume Putellas, fallecido en 2012, sigue siendo su motor. "Todo lo hago por él, la unión que yo he tenido desde bien pequeña con él en relación al fútbol ha sido muy fuerte y cuando pasó esta desgracia me propuse dar un pasito más en todo y al final esa energía que me da la utilizo cada día para ser mejor. Siento que me da energía, hay momentos malos, duros y me agarro a eso para seguir adelante", contó en una visita a El Hormiguero.

En 2011, cuando se convirtió en la primera futbolista española en ganar el Balón de Oro, se emocionó al dedicarle el premio que otorga la revista francesa France Football. "Si me permitís, quiero dedicarle este momento a alguien muy especial, espero no emocionarme... Por quien hago todo, espero que estés muy orgullosa de tu hija: ahí donde estés, esto es para ti, papá", dijo.

Putellas tenía solo 18 años cuando su padre falleció. Su progenitor la había acompañado en su carrera deportiva, madrugando los domingos para llevar a su hija a jugar a Sabadell, a 11 kilómetros de casa, y así de paso animarla desde la grada.

Era aficionado del Barça y tanto él como su mujer, Elisabet Segura, fueron imprescindibles para que Alexia desarrollase su carrera deportiva. "Si una hija quiere jugar al fútbol no se le ha de reprochar nada. Es deporte. Cualquier madre debe apoyarle", dijo su madre sobre la elección de Putellas de dedicarse a este deporte.

La futbolista tiene un tercer apoyo en su día a día. Su hermana Alba es su otro pilar, su principal cómplice y su compañera en los grandes momentos.

Su momento viral con Ibai Llanos

Un año después de dedicarle el Balón de Oro a su padre, Alexia Putellas volvió a ganar este premio y, tras recogerlo, protagonizó un momento viral junto a Ibai LLanos.

Después de la gala, la futbolista tuvo la oportunidad de charlar con en streamer, que comenzó la conversación alabando a Putellas por este hito: "Hola, Alexia, buenas noches. ¡Muchas felicidades! Primera vez que hablo contigo y es consiguiendo el segundo Balón de Oro. Te vimos aquí el año pasado y ahora recibes el segundo. ¡Enhorabuena!".

Llanos no estaba preparado para la respuesta que Alexia: "¡Lo que tengo que hacer para que me entrevistes!". La respuesta dejó a cuadros a Ibai, al que Putellas dijo que se trataba de "una broma".

La vida sentimental de Alexia Putellas

Aunque la vida familiar de Alexia Putellas es bien conocida, no lo es tanto su vida sentimental.

Alexia Putellas no ha hecho nunca declaraciones sobre si tiene pareja o no y en sus redes sociales no hay rastro de ninguna relación. Sin embargo, este verano fue fotografiada en Ibiza junto a la representante de influencers Olga Ríos, quien la estuvo apoyando en Eindhoven en la final de la Champions que ganó el Barça.

Juntas protagonizaron un momento viral que muchos señalan como la confirmación de la relación que saltó a los medios hace cerca de dos años.

Lo cierto es que Alexia Putellas no se ha declarado nunca miembro del colectivo LGTBIQ+, aunque sí ha participado en varios eventos relacionados con el colectivo como en el Día del Orgullo en Madrid. Además, en el pasado fue relacionada con su compañera y amiga Jennifer Hermoso.

Lo que sí hablado es de cómo se trata la homosexualidad en el fútbol masculino. En una charla con la revista GQ se mojó respecto a las diferencias en cuanto a la inclusividad entre el fútbol masculino y el femenino. Mientras muchas futbolistas no esconden e incluso reivindican su sexualidad, en los vestuarios masculinos parece que hablar de homosexualidad sea tabú. Sin ir más lejos, Alexia sucede como Balón de Oro a la deportista Megan Rapinoe, lesbiana y activista LGTBIQ+.

"Estoy de acuerdo en que es muy complicado ser gay en un entorno como el que hay en el fútbol masculino, pero algo bueno que tiene el femenino, y hablo de nuestro vestuario, es que se normaliza cualquier tipo de familia que cualquier jugadora quiera crear", afirmó sobre las relaciones que las jugadoras crean entre ellas.

"Todo el mundo se respeta, no hay juicios, no hay insultos ni nada por el estilo, y yo creo que es a donde tiene que ir el deporte en general", apuntó.

Su amistad con Jennifer Hermoso

Más allá de los rumores que apuntaron a una posible relación de Alexia Putellas con Jennifer Hermoso, lo que sí es cierto es que ambas futbolistas mantienen una estrecha amistad. Los dos jugadoras protagonizaron una de las fotos más emotivas del Mundial femenino de futbol tras conseguir el pase a semifinales.

Las dos futbolistas se conocen desde 2013 cuando Jennifer Hermoso fichó por el Barça. Juntas han compartido grandes momentos y Hermoso, que en 2022 fichó por el equipo mexicano Pachuca, sigue celebrando los triunfos de Putellas como si fuesen propios.

"Lo mejor está llegando, pero aún queda mucho por hacer. Orgullosa", escribió Hermoso en Instagram cuando Putellas recibió el premio The Best en 2022.