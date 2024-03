El lado personal de Feliciano López: por qué se separó de Alba Carrillo, su mujer Sandra Gago y sus dos hijos

Poco hay que decir sobre el lado de tenista de Feliciano López, uno de los deportistas más populares y galardonados del país. Nacido en Toledo en 1981, demostró de niño sus habilidades para el tenis y sus padres lo apuntaron a varios torneos infantiles hasta que con 14 años ganó el Campeonato de España infantil, el primer paso de una glorifica carrera profesional.

La prensa deportiva lo ha seguido durante años para estar al tanto de sus triunfos deportivos, aunque también se ha interesado por él la prensa del corazón a raíz de su tormentosa vida privada y especialmente por su breve matrimonio por la celebrity Alba Carrillo.

¡Te lo contamos todo!

Su matrimonio con Alba Carrillo

La primera gran historia de amor de Feliciano López fue con la colaboradora televisiva Alba Carrillo, que acababa de terminar su matrimonio con Fonsi Nieto en 2012. A principios de 2013, el deportista y la celebrity empezaron a dejarse ver juntos y en febrero confirmaron su relación.

Todo era de color de rosa. Podíamos ver a Alba asistir a cada partido del manchego y dedicarle bonitas palabras en Instagram como "su mitad". En abril de 2014, le pidió matrimonio y en julio de 2015 se casarían en Toledo, ciudad natal de Feliciano. Fue una bonita ceremonia en el Alcázar de Toledo a la que asistieron decenas de VIP como Fernando Verdasco, Ana Boyer o Loles León.

Alba Carrillo y Feliciano López

El mediático divorcio con Alba Carrillo

La distancia fue el peor enemigo para su matrimonio, debido sobre todo a los compromisos profesionales del tenista. Llevaban varios meses sin verse porque él se encontraba en EEUU compitiendo en el Open de Miami, cuando unas fotografías suyas con una mujer desconocida en una discoteca salieron a la luz. Supuso que ella perdiera toda la confianza en su recién estrenado marido.

En junio de 2016, cuando no se había cumplido ni un año de la boda, se anunció que Feliciano le había pedido el divorcio a Alba. "Feliciano me ha pedido el divorcio de manera fría y distante. Me casé enamoradísima y sigo enamorada, no doy crédito; estoy sufriendo mucho", decía ella a una entrevista en Hola.

Las causas del divorcio no se conocen. Infidelidades, intromisiones de sus familias... Ella ha afirmado hasta el final que los motivos fueron las fotografías con otra mujer, mientras él sostiene que no hubo ningún romance con ella, simplemente una noche de fiesta.

En Lista para la vida, el libro de Alba, ella detallaba cómo se había sentido por la humillación pública: "Según él no había billetes para que yo fuera ese año al Open de Miami [...] Me levanto con el teléfono lleno de mensajes. La noche anterior había estado llorándole al que era mi marido por la situación de mi madre [estaba enferma]. Él, a modo de consuelo, había decidido salir a disfrutar, y mucho, de la noche americana".

"Yo tomé la decisión por decirlo de alguna manera. Pero las cosas no iban bien, era obvio que tarde o temprano iba a pasar", dijo él en 2017, criticando a su expareja por hacer públicos tantos detalles de la separación.

Feliciano López

Dos años de juicios para llegar a un acuerdo de divorcio

Tras el divorcio, la colaboradora televisiva y el tenista llegaban a juicio por la repartición de bienes de los primeros seis meses, ya que ellos se casaron en régimen de bienes gananciales, pero seis meses después él la hizo firmar una separación de bienes con una cláusula especial de carácter retroactivo, es decir, que se incluyeran también los bienes anteriores a la firma.

Tardaron dos años en alcanzar un acuerdo en los tribunales porque Feliciano se negaba a pagar aduciendo que ella había firmado un documento en el que rechazaba a cobrar, pero la defensa de Alba argumentó que ella no sabía que había firmado porque en ese momento se encontraba en estado depresivo y solicitaba una indemnización de 1.700.000 €.

En diciembre de 2018, los dos acordaban un pago muy inferior al que ella había pedido, aunque se desconoce la cantidad.

Quién es Sandra Gago, su actual pareja

A finales de 2017, en pleno juicio con Carrillo, Feliciano conoció a la modelo de 28 años Sandra Gago en un torneo de tenis en París, donde él jugaba y ella estaba allí por motivos laborales. La joven también estudió un máster en organización de eventos, que le llevó a ser wedding planner.

Además, ha desfilado en algunas de las pasarelas nacionales e internacionales más prestigiosas del mundo.

Sandra y Feliciano, que se llevan 14 años, decidieron casarse y en 2019 se celebró una preciosa ceremonia en Marbella ante 200 allegados y familiares. Lo hicieron en el más absoluto secretismo y pocos días después publicaron en Instagram varias imágenes del enlace.

Los dos hijos de Feliciano López

Solo un año después de la boda, Feliciano y Sandra daban a luz a su primer hijo Darío (3 años). En una entrevista con Vanitatis, confesaba lo feliz que estaba por su recién estrenada maternidad: "Es lo mejor que puede pasar en la vida. Ahora entiendo mucho más a mi madre, que siempre estaba pendiente de dónde iba, con quién... Y le decía: “Mamá, que ves muchas películas”, y ahora las veo yo por mil".

Y sobre cómo se organizaban su chico y él, aclaró que no les había costado mucho: "Estamos intentando pasar los tres el mayor tiempo posible. Es una cuestión de organizarse".

En 2023, la influencer hacía público que estaba embarazada por segunda vez. Hace un par de semanas, nacía el pequeño Marco, una noticia de la que ambos han presumido constantemente en redes sociales.

La vida personal de Feliciano López ha estado marcada por varias subidas y bajadas. Alegrías y crisis de las que la prensa siempre ha estado pendiente.