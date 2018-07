Lady Gaga, Bruno Mars y Bruce Springsteen homenajean a Sting

"El Centro Kennedy celebra la trayectoria de cinco individuos extraordinarios que han empleado sus vidas para elevar la vitalidad cultural de nuestra nación y del mundo". Así se presentaban este año los Premios Kennedy, el más alto honor otorgado por el gobierno estadounidense a artistas escénicos de diferentes disciplinas. Los galardonados de este año han sido Sting, Tom Hanks, el artista de gospel Al Green, la actriz Lily Tomlin y la bailarina Patricia McBride.

El homenaje al fundador de The Police, Sting, corrió a cargo de Bruce Springsteen, Lady Gaga y Bruno Mars. La voz del Boss dejó eclipsados a los asistentes durante los primeros compases de I hung my head, incluida en su álbum Mercury Falling de 1996, incluyendo en su puesta en escena un entregado solo de guitarra y un coro gospel. Hasta 1993 se remontó una enérgica Lady Gaga, cantando y tocando el piano en If I ever lose my faith in you, del disco Ten Summoner’s Tales. Y llegó el turno de Bruno Mars, un heredero del sonido Police como demostró en Locked out of heaven, para interpretar dos de los clásicos de The Police, So Lonely y Message in a bottle, que reunió sobre el escenario al elenco del musical de Broadway de Sting, The Last Ship, junto a Herbie Hancock, Esperanza Spalding, Gaga, Springsteen o Meryl Streep. Fue entonces cuando Sting se llevó las manos a la cabeza, el mismísimo Obama o Steven Spielberg se arrancaron a cantar y la reacción lacrimógena invadió el Kennedy Center.

Usher fue otro de los protagonistas musicales del evento, interpretando Let’s Stay Together para homenajear a otro de los premiados de la noche, el cantante de soul y gospel Al Green. Los Premios Kennedy, en sus anteriores ediciones, han recompensado el trabajo de artistas como Carlos Santana, Led Zeppelin, Paul McCartney, Tina Turner, James Brown, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Johnny Cash o Plácido Domingo.