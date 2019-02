Lady Gaga y Madonna entierran el hacha de guerra con este momentazo

Estamos acostumbrados a que en el mundo de la música exista una obsesión con ser el mejor y competir siempre con otros, rivalidad que alimentan los medios y los fans. Hay muchos ejemplos de artistas que a lo largo de los años se ha dicho que son enemigas, como es el caso de Lady Gaga y Madonna, Cardi B y Nicki Minaj o Taylor Swift y Katy Perry.

Gaga y Madonna han sido las estrellas que más titulares de enemistad han generado y no es casualidad, ya que después de tantos años de rivalidad sin sentido, los titulares, los rumores o las palabras que difunden los fans han hecho que hasta las artistas alimenten la guerra que existe entre ellas mediante indirectas por las redes o en entrevistas.

Con la gala de los Oscars hemos vivido un nuevo enfrentamiento. Las redes ardían para decidir cuál de las dos artistas es la reina definitiva de la música. Gaga ha sido nominada a Mejor Actriz por 'Ha nacido una estrella', algo de lo que Madonna no puede presumir, pero la cosa no se queda ahí porque se ha llevado el Oscar a Mejor Canción Original por 'Shallow'.

Es cierto que Gaga se ha llevado un Oscar a casa, pero la rivalidad sigue siendo absurda porque Madonna ha ganado dos veces el mismo premio con los temas Sooner or Later, que aparecía en la película Dick Tracy, y You Most Love Me interpretado en Evita.

Los fans esperaban que el reciente Oscar de Gaga iniciara un nuevo conflicto entre las divas del pop, pero lejos de confirmar una nueva rivalidad, Gaga aprovechó el buen rollo que traía de los Oscars e invitó a Madonna a su after-party para hacer las paces y enterrar el hacha de guerra de una vez por todas.

Incluso han posado juntas para una fotografía histórica en la que Gaga sale más que feliz presumiento de Oscar. El objetivo de las artistas es que los fans también aparquen la rivalidad de lado y dejen de desprestigiar el trabajo de su compañera. ''No te metas con las italianas...'' escribía Madonna junto a la foto que ha publicado en su instagram.