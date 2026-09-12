Lady Gaga ya es madre de su primer hijo con Michael Polansky

Page Six ha desvelado una bonita e inesperada noticia. El portal estadounidense ha confirmado que Lady Gaga (42) y su prometido Michael Polansky, un empresario de 42 años, ya son padres de su primer hijo juntos.

De momento, se desconoce el nombre, el sexo o la fecha de nacimiento del pequeño. Sin embargo, Page Six ha compartido varias fotografías de Gaga y Polansky paseando con el bebé por las calles del norte de California.

Los representantes no han querido dar más detalles al portal, lo que mantiene el misterio alrededor de la noticia. La pareja ha mantenido un perfil mediático bajo desde su aparición en los Premios Grammy 2026 en febrero, despertando así especulaciones sobre una posible crisis en su relación. Pero nada más lejos de la realidad.

Lady Gaga llevaba sin aparecer públicamente desde agosto, cuando se la vio haciéndose una foto con un fan. Antes, fue vista en un evento celebrado en Los Ángeles en mayo. Su gira, The Mayhem Ball, terminó en abril.

"En realidad, no ha podido tener vida privada desde que tenía unos 22 años… Ha mantenido un perfil bajo desde que terminó la gira", declaró a Page Six una fuente cercana a Gaga, quien también señaló que "todo va bien" con Polansky. "Tienen una increíble burbuja de amor. Parece un espacio realmente seguro para ella".