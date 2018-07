Lady Gaga es la persona con más seguidores en Twitter

Hace sólo tres meses ya batió un récord alcanzando los 20 millones de seguidores. Ahora, Lady Gaga se supera a sí misma y suma ya 25 millones de 'followers' en Twitter. Nunca antes lo había conseguido nadie.

"Oficialmente, hoy me siento la chica más afortunada del mundo", ha escrito la intérprete de Poker Face, congratulándose de su registro histórico en Twitter, donde es la reina indiscutible, y de haber agotado todas las entradas de su concierto en Singapur en solo dos horas.

Por detrás de ella siguen el canadiense Justin Bieber, que ha recortado su diferencia en medio millón de seguidores desde marzo (22.584.494 personas), y la también cantante Katy Perry, quien recientemente superó la marca de los 20 millones (20.433.179).

Pero a Gaga no siempre le han reportado alegrías sus comentarios en Twitter. La artista, que actualmente se encuentra de gira en el sudeste asiático con "Born This Way Ball Tour", se convirtió en el centro de la polémica al escribir a su paso por Bangkok: "Quiero perderme en un mercado y comprar Rolex de imitación".



"Para comprar una imitación de Rolex, vas a tener que pasar por delante de quince puestos con CD falsos de Lady Gaga", le respondieron entonces.



La cantante viajará a Europa tras concluir su periplo asiático y presentará su nueva gira en Barcelona el próximo 6 de octubre.