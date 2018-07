'Applause' de Lady Gaga no sube del número 5 en las listas de ventas de UK

Lady Gaga no ha logrado alcanzar el número 1 en las listas de ventas con Applause durante su primera semana. Tras conformarse con un segundo puesto en las listas estadounidenses, donde Roar de Katy Perry se alza como el single más vendido, en la lista británica tampoco ha conseguido la primera posición.

La cantante ha vendido 38.000 copias de Applause durante la semana de su estreno en el Reino Unido, lo que la sitúa en el puesto número cinco por detrás de Ellie Goulding, Avicii, Miley Cyrus y Lana del Rey. Ellie Goulding ha conseguido ser número uno en Reino Unido con el single Burn, tras vender 117.000 copias en los últimos siete dias, el triple que Lady Gaga, y supera por 40.000 copias al single de Avicii en el número dos.

Al parecer a la cantante Lady Gaga no le ha salido del todo bien la estrategia de adelantar el single. Si hacemos memoria y lo comparamos con Born this way, éste entró en el número tres vendiendo 60.000 copias en tan sólo tres días.

