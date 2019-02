Laura Escanes confirma su embarazo con un tierno selfie junto a su marido Risto Mejide

"Queríamos esperarnos un poco más porque aún es pronto... pero estamos muy felices y no queremos dejar de agradecer todos los mensajes de felicitación que estamos recibiendo". Con esas palabras ha anunciado Laura Escanes la noticia que ya llevaba rumoreándose un par de días.

Casi dos años después de su boda, Laura Escanes y Risto Mejide acaban de anunciar que pronto se convertirán en padres. Ha sido la modelo quien lo ha publicado en su cuenta, donde ha compartido un selfie en el que Risto aparece abrazándola frente al espejo. Ella sostiene en una de sus manos una serie de ecografías del bebé. "Poquito a poquito y listos para disfrutar de esta nueva etapa", dice.

Por su parte, Risto Mejide también ha querido dar la noticia a sus seguidores con una imagen muy simbólica: en ella aparece su hijo mayor, de siete años, besando la tripa de Escanes. "Felices los 4", ha escrito el presentador.

La noticia no ha llegado por sorpresa, ya que en los últimos días corría el rumor de este embarazo. Además, las escasas imágenes de Laura en sus redes aumentaban la incertidumbre, ya que siempre se tapaba la tripa de manera estratégica.

Julio, el primer hijo de Risto, nació fruto de su relación con la periodista Ruth Jiménez. Laura, que ahora se convertirá en madre de su hermanito, ha explicado en su Instagram el miedo que pasó cuando todavía no se conocían: "Aún me acuerdo del miedo que tenía cuando te conocí por primera vez. No sabía qué ibas a significar para mí, ni yo para ti. Y desde ese día es imposible imaginar mi vida sin ti. Sin vosotros. Sin nosotros".