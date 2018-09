Laura Escanes responde a los que la llaman "patas de elefante" tras publicar esta foto en bikini

El verano ya casi ha terminado, pero Laura Escanes continúa recordando en su Instagram sus momentos favoritos de estos últimos meses.

La bloguera publicó una de sus fotos en Menorca con el título "echo de menos estar en este paraíso". En la imagen podemos ver a la mujer de Risto posar en un barco luciendo un bikini estampado muy favorecedor.

Una vez más, los haters hicieron de las suyas y publicaron comentarios haciendo críticas sobre su aspecto físico. Los que más "molestaron" a Escanes fueron tres: "Tienes mucha pierna y poca teta, no?", "Qué feo cuerpo, patas de elefante" y "Tanto gimansio para esto?".

Lejos de quedarse callada y hacer oídos sordos, la bloguera quiso compartir con sus seguidores qué pensaba acerca de estos "adjetivos" que le habían dedicado. "Muy resumido. Ayer colgué una foto en bikini y recibí algunos comentarios que no entiendo", empezaba.

"Estos tres comentarios no es que me afectaran, pero sí que me quedé pensando… yo no me veo con piernas de elefante, no veo que haga gimnasio y no se note. Yo estoy feliz con mi cuerpo y cuando veo estos comentarios lo que verdaderamente me preocupa es que si ellos lo hacen para picarme o es que de verdad piensan que tengo piernas de elefante", contaba la instagrammer en sus stories, con total naturalidad.

Así, Laura Escanes quiso remarcar la importancia de quererse a uno mismo, independientemente de la talla que se tenga, sin importar las opiniones ajenas. "Cuando leáis comentarios en fotos de modelos, de influencers, y veáis cosas que a lo mejor os hagan sentir peor a vosotras, no hagáis ni puñetero caso porque cada cuerpo es un mundo y punto", sentenciaba la bloguera".