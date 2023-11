Laura Pausini engañó a los invitados de su boda con Paolo Carta: "Me escondí en el baño"

El 22 de marzo de 2023 Laura Pausini sorprendió a sus seguidores al publicar en redes sociales una foto de su boda con Paolo Carta, su pareja desde hace 18 años y padre de su hija Paola.

"Hemos dicho Sí ❤️", apuntó la cantante en el comentario de la imagen, en la que se ve a los dos miembros de la pareja vestidos de novios.

El anuncio de la boda fue una sorpresa para los seguidores de la cantante y también para sus propios invitados. Laura y Paolo lograron convocarlos sin saber que iban a ser testigos de su boda.

"No lo sabían, no se lo habían dicho a nadie", contó la artista italiana a Pablo Motos en su visita este lunes a El Hormiguero. "Las personas que estuvieron esa noche con nosotros eran nuestros familiares más íntimos, no fue una fiesta grande, habíamos dicho que ya que cumplía 30 años de carrera iba a ser una cena con la familia para celebrar mi 30ª aniversario. Les dije a todos de vestir como yo fui vestida en el Festival de Sanremo del 93, cuando gané. Aparecí vestida con el mismo vestido de Sanremo y estuve con los invitados una hora", continuó.

Tras esa hora jugando al despiste, Laura y Paolo se las ingeniaron para salir de escena: "Les dije que había preparado un vídeo para ver todo lo que he hecho en estos 30 años. 'Es un poco largo pero...' Mientras estaban mirando el vídeo, me escondí en el baño".

"Me puse el vestido de novia y Paolo, también. Llamamos a nuestra hija. Entró, nos vio vestidos... no lo sabía. Yo le había comprado el vestido... Todo lo compramos por internet, incluso mi alianza. No queríamos que saliera la noticia", explicó sobre la estrategia seguida durante el proceso de preparación.

Paola, de 10 años, se vistió en el baño y los tres salieron a la sala donde estaban los invitados: "Al chico que tenía que hacer el vídeo le había dicho que iba a cantar La soledad, Amores extraños, Se fue... Todas las canciones de los primeros discos para mi familia y que por favor me grabase. Tampoco sabía que me casaba".

"Abro las cortinas. Él me ve vestida de novia y baja la cámara. Así yo no tengo la entrada", explicó sobre las imágenes de la celebración que también compartió en Instagram. "Se emocionó y no tengo la entrada verdadera".

No tiene ese momento grabado en vídeo, pero sí otro más importante grabado en su memoria: "Ver la cara de todos mis familiares, nuestra familia que lloraba, es una sensación maravillosa".

La boda siguió con Laura y Paolo cantando, aunque no los primeros éxitos de la carrera de la italiana: "Al final cantamos, pero cantamos nuestras promesas que es una canción del disco que se llama Frente a nosotros. La cantamos y luego fuimos a comer y a estar con nuestra familia. Nada muy especial aunque para nosotros fue muy especial, no lo sabían nuestros familiares".

Una alianza de 20 euros y un alcalde compinchado

Para no ser descubierta, la pareja hizo todos los trámites por internet e incluso compró las alianzas online. Le costaron 20 euros cada una.

"Nos gustaban negras", explicó enseñando su anillo a cámara. "Algunas eran negras de un color que se va con el sudor. Encontramos esta en internet. Es el significado, no cuánto cuesta. A mí me gusta muchísimo", explicó.

El único que sabía del plan de Laura Pausini y Paolo Carta era el alcalde que ofició la ceremonia: "Lo sabía desde hacía un año y fue muy bueno porque no habló con nadie".

La boda y la fiesta se celebraron a principios de marzo y la pareja tuvo que esperar 15 días —como marcan las leyes italianas— para que se oficializar. El 22 de marzo se fueron junto al alcalde al pueblo de Laura Pausini y firmaron los papeles. El matrimonio se formalizó.