Los secretos del testamento de Laura Pausini

Lleva 30 años de carrera y tiene fuerza (y humor) para afrontar los siguientes 30.

La cantante recibía la semana pasada el reconocimiento de la Academia de los Latin Grammy a Persona del Año, un galardón que reconoce su larguísima trayectoria musical. Ha ganado un Globo de Oro, ha sido nominada al Oscar, presentó Eurovisión en su propio país, ha publicado álbumes en español, en italiano... Pero lo más llamativo es que hace solo unos años, en 2008, un directivo de Warner Italia le dijo que su carrera estaba casi acabada. Se equivocaba.

Hace solo un mes publicaba Anime parallele (Almas Paralelas), su último disco -editado en castellano y en italiano-, en el que incluye Frente a nosotros, la canción que le cantó a Paolo Carta en su boda y con la que sellaron sus votos matrimoniales.

Sus padres, su marido y su hija son la piedra angular de su estabilidad. La arropan en cada paso que da y se han convertido en su máximo apoyo, y además la artista espera que lo continúen siendo cuando ella ya no esté en este mundo. Tiene el testamento preparado, con instrucciones claras sobre el legado que quiere dejar cuando fallezca. Así se lo contaba a la periodista de LOC Ana M. Rosa del Pino este mismo lunes, a la que reconocía que le gusta tenerlo todo controlado.

Nada de homenajes musicales

"Ellos (su familia) nunca pensaron tener una persona famosa en casa y han tenido que sacrificar muchas cosas por mí. Por eso he escrito el testamento, para tenerlo todo en orden... Y porque siempre he pensado que me voy a morir antes que ellos", contaba antes de desgranar en qué consisten algunas de las órdenes que ha dejado firmadas ante notario.

Pausini no quiere que determinados artistas le hagan homenajes musicales. Y los nombres de esas personas están en esta herencia. "Cuando uno muere en Italia, todos los cantantes le hacen un disco homenaje. ¡Y yo no quiero que algunos canten mis canciones! Y escribí los nombres en el testamento. En plan "no quiero que estos me canten, porque me ofendo", explica, haciendo gala de esa naturalidad que le caracteriza.

Su casa familiar será un museo para los fans y su hija la presidenta del club

Pausini quiere asegurarse de que sus fans puedan continuar recordándola, y qué mejor lugar que en un museo en el que queden representados sus logros.

"En la casa de mis padres yo ya parezco muerta. Han convertido esa casa en un museo. Hay maniquíes con vestidos que he llevado en ocasiones importantes, como el que llevé el miércoles, en el homenaje que me hicieron en los Grammy. Entonces le he pedido a mis padres que lo abran para los fans. También le he pedido a mi hermana que cuide del club... ¡Y a mi hija Paola también!", cuenta, espontánea y llena de desparpajo.

No le gustaría que su hija se dedicase a la música simplemente por protegerla de las cosas que a ella le han hecho daño. "He llorado muchísimo por no poder desmentir ciertas cosas... Y que mi hija tenga que vivir algo así, me da pánico. Así que mejor que sea la jefa del club de fans", contó.