Laura Pausini se casa con Paolo Carta y comparte su foto vestida de novia

Un mes después de que se hayan cumplido 30 años de su victoria en el Festival de San Remo, Laura Pausini ha dado un paso más en su relación con Paolo Carta, el que es su pareja desde hace más de 18 años.

La artista, que abría una nueva etapa musical hace pocos días con el estreno del single Un Buon Inizio, ha compartido en su perfil de Instagram una imagen vestida de novia en la que aparece muy sonriente y cogida de la mano del que ya es su marido.

"Hemos dicho sí" es la frase que acompaña la romántica estampa, con la que los novios inician un nuevo camino en una relación de lo más consolidada. Se conocieron en París en el año 2005.

En 2013 se conviritieron en padres de Paola, la primera hija de Laura Pausini y la cuarta para Paolo, que cuando conoció a Laura salía de un anterior matrimonio que le había dado tres hijos.

De hecho, la situación personal del guitarrista y productor artístico fue un impedimento para la cantante a la hora de formalizar y afianzar su relación. "Estaba fuera de mis convicciones. Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños", contó la artista hace tiempo a la revista Io Dona.

Finalmente, tras 18 años de relación personal y laboral -Carta forma parte del equipo de músicos de la artista- la pareja se ha dado el sí quiero en una ceremonia privada de la que no han trascendido detalles. Solo la imagen en Instagram es prueba de la felicidad de la pareja.

Convertirse en padres juntos no fue un camino fácil. La pareja estuvo intentándolo durante cinco años, algo que frustó a la cantante ya que veía que su sueño de ser madre era difícil de cumplir. "Mi trabajo es mi sueño, pero a veces lo culpo. Pensé en adoptar, pero era un proceso muy largo. Llegó un momento en el que casi enfermo solo de pensar en ello", explicó en en una charla con El Confidencial.

La pareja inició los procesos de adopción pero en 2012 Laura Pausini anunció que estaba embarazada de Paolo, llegando al mundo su hija Paola el 8 de febrero de 2013.

Por qué Laura Pausini no quería pasar por el altar

A pesar de que tenía una relación estable hacía muchos años, Laura Pausini ha renegado hasta ahora de pasar por el altar con su pareja. Sus motivos no tenían nada que ver con el miedo al compromiso, sino que forman parte de un activismo en favor de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en su país, Italia.

"Yo vengo de una tierra que se llama Italia en el que los seres humanos no tienen el mismo derecho a ojos de la ley cuando hablamos de casarnos", dijo la cantante durante una entrevista con René Franco en la televisión mexicana en el año 2013. "¿Por qué me dices que la ley no es igual en Italia? Tú sí te puedes casar", respondía Franco. "¿Pero por qué dividir heterosexuales y homosexuales?", insistía la artista.

El presentador no quedó contento con la respuesta y continuó la entrevista como si se tratase de un interrogatorio, intentando poner a Pausini contra las cuerdas. "Pero Laura, no me asustes, tú eres niña y tu novio es niño. Lo cual hasta donde yo sé sí te permite contraer matrimonio en Italia", aseguró.

Así, Pausini, sin perder los nervios, espetaba: "Si mi mejor amiga quiere casarse pero no puede porque es lesbiana, yo no me voy a casar". Con esto debería haber quedado clara la postura de Pausini, pero el presentador tenía algo que añadir: "¿Tu mejor amiga es lesbiana?".

"No. Bueno, sí, tengo varias amigas lesbianas, varios amigos homosexuales, ¿qué problema hay?", responde Pausini, para terminar soltando un zasca que dejaba intuir su hartazgo ante tanta impertinencia. "Atención René, pórtate bien, eh, porque los heterosexuales italianos pegan. Especialmente a las mujeres".