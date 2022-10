La lección de Lali Espósito a un acosador en 'El Hormiguero' que las redes han aplaudido

El contundente "no es no" de Lali Espósito a un chico: "Nos regalas el claro ejemplo de lo que es ser un acosador" // antena3.com

El nombre de Lali Espósito baila este viernes entre los trending topics de Twitter, que miden los temas que más se comentan en la plataforma del pajarito azul. Desde que la cantante intervino en el programa de Pablo Motos este jueves por la noche los usuarios de las redes no han dejado de aplaudir sus palabras.

La artista argentina, que este mes de septiembre se unía al plantel de colaboradores de El Hormiguero, no tuvo pelos en la lengua a la hora de tildar de acosador a un hombre que pedía consejo para ligar con su vecina. Su sección consiste en resolver las dudas o preguntas de los espectadores, que piden consejo a Espósito acerca de varios temas.

Pero el testimonio de Raúl se lo tomó muy en serio. El joven explicaba que se había enamorado de su vecina y le había insistido para salir en más de una ocasión, algo que incomodó a la chica y la animó a poner una denuncia en la policía. Él ganó el juicio, pero Lali mantiene no le extraña que la justicia no esté de parte de las mujeres en estos casos.

Así, el espectador se puso en contacto con El Hormiguero pidiendo consejo para conquistar a su vecina pero se encontró con todo lo contrario: una reprimenda de Lali Espósito, que lo llamó "acosador" sin ningún tipo de tapujo.

"Está buenísimo Raúl que hayas mandado este mensaje porque nos regalas a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabas de demostrar con tu mensaje. Él mismo cuenta que invita a salir a su vecina. Su vecina le dice que no. Su vecina llega al punto de denunciarlo. El caso llega a la justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Y de pronto, el tipo le insiste otra vez en salir. Buena onda pone al final", relata la artista antes de dar su conclusión, un zasca que ha resonado en las redes sociales.

"Para mi este es un gran ejemplo de lo que es ser un acosador. Les niñes que están del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el hecho de insistirle a alguien. Querido Raúl, no es no", terminó.