Lena Dunham contesta a las crueles críticas sobre su aspecto en las fotos de su boda

Desde su salto a la fama con su aclamada Girls, la actriz Lena Dunham ha tenido que hacer frente a muchos duros momentos en su vida profesional y personal. Tras poner punto y final a su ópera prima, la guionista y directora de la serie de HBO dejaba atrás la escena para tratar su adicción a los ansiolíticos –recetados para paliar el trastorno obsesivo-compulsivo que sufre desde que era pequeña–.

Eso sí, desde que abandonó prácticamente la vida pública, todo parece haber ido mejor para la actriz estadounidense. De hecho, la propia Lena Dunham se daba el sí quiero este pasado mes de septiembre con el músico Luis Felber en una ceremonia íntima y anunciaba al mundo un nuevo proyecto profesional que llegará en 2022.

Duras críticas por su aumento de peso

Sin embargo, esa felicidad que rebosa la intérprete en sus fotos de boda se ha visto empañada por los crueles comentarios y críticas que Dunham ha recibido a través de su cuenta de Instagram. ¿El motivo? El aumento de peso que ha experimentado durante el abandono de su adicción y también a causa de la endometriosis, la enfermedad que padece.

La actriz, que nunca ha tenido tapujos a la hora de sincerarse sobre su vida y tampoco sobre su cuerpo –así lo demostró en Girls, donde el personaje de Hannah estaba basado en sus propias vivencias–, ha contestado duramente a estas críticas.

Y es que, aunque Lena ha admitido que muchas de estas opiniones "no merecen ser compartidas", sí ha querido hablar sobre la aceptación de todos los tipos de cuerpo y sobre la salud mental: "Hay una narrativa con la que no estoy de acuerdo, en gran parte porque es una historia que no quiero que otras mujeres, otras personas, se metan en la cabeza. De alguna manera creen que debería avergonzarme porque mi cuerpo ha cambiado desde la última vez que aparecí en televisión", ha explicado.

Por ello, la actriz reproducía uno de los comentarios que más veces le había llegado, con el que muchos aseguraba que "Lena se comió al reparto de Girls". "En primer lugar, no es un chiste muy bueno. En segundo lugar, es irónico que se compare mi cuerpo con otro que también fue objeto de escarnio público", ha recordado en la publicación, haciendo referencia a las críticas que ya recibió por su peso durante las seis temporadas de la serie.

Lena Dunham en 'Girls'. // HBO

Ganar peso también puede representar una mejora en la salud

Por ello, la actriz ha querido hablar abiertamente de la relación entre la salud y el peso, algo que, en muchas ocasiones, puede no estar relacionado: "¿Cuándo aprenderemos a dejar de equiparar delgadez con salud/felicidad? Por supuesto que la pérdida de peso puede ser resultado de un cambio de hábitos positivo, pero ¿sabéis qué? También lo puede ser el aumento de peso".

Y es que Lena Dunham ha recordado que, durante la grabación de la serie, sufría una adicción que ya ha superado: "En los 4 años transcurridos desde entonces, he conseguido estar sobria y he comenzado mi vida como alguien que aspira a la salud y no sólo a los logros", ha continuado.

Ese cambio, a pesar del aumento de peso, le ha permitido "ser el tipo de hermana/amiga/hija" que quiere ser: "Mi marido no me reconoce en esas viejas fotos porque ve lo apagada que estaba mi luz".

Por ello, ha querido finalizar esta publicación con una importante enseñanza y un recordatorio para todas aquellas personas que han experimentado algo similar a Lena: "Está bien vivir en tu cuerpo actual sin tratarlo como algo transitorio".