Lenny Kravitz acompañará a Katy Perry en la actuación de la Super Bowl

Después del récord de audiencia que hubo en la Super Bowl del año pasado, donde hubo una unión de grandes artistas como Bruno Mars y los Red Hot Chili Peppers, se vuelve a confirmar una colaboración de dos grandes estrellas para el evento: Katy Perry y Lenny Kravitz.

Hace unos días la cantante del pop dejó caer en Twitter que tenía una "gran sorpresa" para la presentación en el medio tiempo del partido de futbol americano y el sábado Lenny Kravitz confirmó su participación en el gran espectáculo.

La presentación de la Super Bowl se realizará el próximo 1 de febrero en el estadio de la Universidad de Phoenix, en Arizona. Con tan sólo 5 minutos de espectáculo, Katy Perry y Lenny Kravitz podrían ver un salto importante en las ventas de su música, pues según se reveló el pasado mes de agosto en un reportaje de la revista Rolling Stone, artistas como Metallica han visto un aumento de sus ventas del 150% al 400% tras haber salido en la presentación de la Super Bowl.

Tras conocer estos datos, La Liga Nacional de Fútbol (NFL) manifestó sus deseos de solicitar que los artistas empiezen a pagarles por actuar en el intermedio, pero la ídolo adolescente dijo en una entrevista con la ESPN que no es "la clase de chica que paga por salir en la Super Bowl".

Lenny will be joining @katyperry during the @pepsi @SuperBowl Halftime Show on February 1st on @SNFonNBC! -TeamLK