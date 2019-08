Leticia Dolera vuelve a publicar el topless que le habían eliminado en Instagram

Leticia Dolera es una de las muchas personas que han sufrido la censura de Instagram al publicar una foto suya en topless en la que se le veía un pezón : "A ver si así no la censuran" , ha escrito tras ocultarse esa parte del cuerpo con una cruz.

Leticia Dolera es una de las muchas defensoras del 'Free the Nipple', movimiento que pide que Instagram no censure fotos de pechos femeninos, así como no lo hace de los masculinos. Pero ella misma ha sido víctima de la censura de esta red social cuando publicó una bonita foto en la que aparece a contraluz bañándose en un lago y se podía intuir el perfil de su pezón.

"A ver si así no la censuran", escribe la actriz en una nueva publicación con la misma foto, pero esta vez tapando su pezón con una cruz roja.

Muchos seguidores han querido contestar a la publicación de Dolera, entre ellos se encuentran caras conocidas como es la de Pablo Rivero, quien contestó a su compañera de profesión con un emoji de indignación o Itziar Castro con el hashtag '#freenipples'.