La foto explícita de Leticia Dolera para recordar que la regla es roja

"Creo que me ha venido la regla." Con esta sencilla frase Leticia Dolera ha publicado una imagen para dejar claro que la regla es roja y no azul ni de ninguno de esos colores que nos hacen creer los anuncios. La publicación ha sido muy aplaudida entre los seguidores de la directora y se ha llenado de mensajes apoyando la visibilidad de algo tan natural.

Aunque parezca que hablamos de todo con mucha claridad, lo cierto es que continuamos teniendo tabús en nuestra sociedad. La menstruación es uno de ellos que llevamos sufriendo décadas, sobre todo en televisión con esos anuncios de compresas y tampones en el que solo hay chicas felices sin dolor de ovarios, ni hinchazón... ni sangre.

Porque recordemos que en estos anuncios siempre se nos ha mostrado un "líquido azul" en sustitución de la sangre, la principal razón del uso de estos productos.

Estamos muy acostumbrados a ver a hombres manchados de sangre mostrando su virilidad en películas de acción, pero si vemos una compresa manchada de esta misma sustancia nos escandalizamos. Esto es así aunque nos cueste reconocerlo.

Por eso Leticia Dolera ha querido dar un paso más en su lucha hacia la igualdad y ha publicado una imagen muy clara y concisa: una taza de váter manchada con una gota de sangre de su menstruación. "Creo que me ha venido la regla", escribe junto a esta imagen muy necesaria y muy aplaudida en Instagram.

En tan sólo 15 horas, la imagen ya supera los 10.000 'me gusta' y acumula cientos de comentarios que agradecen a la actriz y directora que visibilice y normalice algo tan natural como es la menstruación: "No hay nada más natural que una gota de sangre limpia, sin maldad, sin golpes ni hostias, sin matanza, sin aberraciones, sin insultos... Llamémosle fotón", o "¡Oh, que sorpresón! ¡Y no es azul!" son algunos de estos comentarios.

Por supuesto tampoco han faltado los que han tachado de "desagradable" o "falta de pudor" la imagen, pero afortunadamente han sido contestados por otros usuarios: "Mira la que se está ya liando solo por una gotita jaja que estoy alucinando!! Aún no estamos preparadas para ir más lejos" o "No es una foto gratuita, habla de algo que nos afecta, es reivindicativa y como tal, lleva un mensaje. Es una imagen a interpretar, es necesaria".