Liam Gallagher se rompe la nariz jugando a 'Los Simpsons'

Liam Gallagher se acaba de dar un porrazo de órdago y de eso sabe mucho el exmiembro de Oasis, que hace unos meses tuvo un accidente al caerse de un helicóptero. Ahora lo que ha ocurrido es muy diferente, pero también va de caídas y es que Liam ha tenido una caída jugando con unas gafas de realidad virtual de Los Simpsons.

Parece que Liam se metió demasiado en el juego y se olvidó por completo que estaba dentro de su casa: "Estoy en lo de Los Simpson, estaba en la tienda de Los Simpson vendiendo comida y cosas a la gente. De repente, me metí a un mostrador, me paré en el mostrador para tener una pequeña charla con un tipo y casi me rompo la cara de nuevo en la isla”, ha confesado Liam en una entrevista.

¿Cuál fue el resultado? Que Liam Gallagher ha terminado con la nariz rota y, menos mal, que su hijo, Gene, alcanzó a agarrarlo. "Él me agarró... Pero acabé en el frigorífico", explicó el artista, quien ha confresado que este percance "casi ha sido peor que lo del helicóptero". Ahí es nada.

Fue en septiembre de 2021 cuando Liam cayó de un helicóptero al salir del concierto que ofreció en el festival Isle of Wight.