Linda Evangelista regresa a las portadas de moda tras sus fallidas operaciones estéticas

La top model de los 90 Linda Evangelista ha vuelto ha hacerse con las portadas de moda. Casi ocho años después de no mostrarse públicamente, la modelo ha protagonizado la portada de la revista Vogue (edición británica).

Y es que la icónica modelo entró en depresión después de someterse a operaciones estéticas y acabar 'brutalmente desfigurada' e 'irreconocible', como explicaba en un post a sus seguidores. Es por eso que se ha mantenido al margen durante tantos años.

Ahora, Linda está dejando atrás esas inseguridades a sus 57 años para ser la imagen de Vogue en el mes de septiembre 2022, 35 años después de su primera portada para esta revista.

"Mi gran sueño siempre fue ser portada de Vogue y ha vuelto a ocurrir. He trabajado con el mejor equipo del mundo. El sueño ha vuelto a hacerse realidad", relataba la modelo en un vídeo, que ya ocupó la primera plana en 1987.

Si pudiese volver atrás, no lo haría

La modelo ha confesado a la revista Vogue que si hubiese sabido los efectos que le iba a ocasionar estos retoques, jamás se hubiese sometido a ellos, pero para superar el dolor, ha decidido hablar: “Ya no podía seguir viviendo con ese dolor. Sabía que tenía que hacer un cambio, y el único cambio era contar mi verdad”.

“Si hubiera sabido que los efectos secundarios podrían incluir perder las ganas de vivir, y que acabaría tan deprimida que me odiaría... No, no habría asumido ese riesgo”, se sinceraba con el magazine de moda.

Pese a sus grandes avances, Evangelista ha explicado durante la entrevista con Vogue que no está del todo curada mentalmente, pero que está muy agradecida por el apoyo brindado por sus amigos y la industria.