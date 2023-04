Lindsay Lohan comparte su primera foto embarazada

Hace ya más de un mes que Lindsay Lohan compartió la noticia de su próxima maternidad con sus seguidores de Instagram. La actriz de 36 años decidió anunciar la llegada de su primer hijo publicando una imagen de un body blanco con el texto Coming Soon (Muy pronto) sobreimpreso.

"¡Estamos bendecidos y emocionados!", escribió la intérprete, que tagueó a su marido Bader S. Shammas en la imagen. No apuntó nada más y después desapareció de la esfera pública.

La reaparición se ha producido esta semana. La actriz ha publicado varias fotos de la baby shower en Instagram Stories y también su primera foto luciendo barriga de embaraza.

Lindsay Lohan compartió una foto hecha ante un espejo en la que el vestido, aunque flojo, muestra que el embarazo ya está avanzado.

La primera foto de Lindsay Lohan embarazada. // Instagram

"¡Estamos muy emocionados por la llegada de nuestro nuevo miembro de la familia y estamos ansiosos por este próximo capítulo de nuestras vidas!", dijo la actriz en una breve conversación con TMZ.

Lindsay Lohan ha mantenido un perfil bajo desde que hizo pública la noticia, no así su madre Dina, que confesó a los medios que está encantada de ser abuela.

"Estoy encantada, no puedo dejar de sonreír. Mi hija mayor va a tener un bebé. Es una locura. A veces no me lo creo porque claramente esto te hace mayor", apuntó la futura abuela. "Tenemos una familia grande así que mi hija siempre había querido niños. Es muy maternal", añadió refiriéndose a sus cuatro hijos: Lindsay, Mike, Dakota y Aliana.

“Es el momento perfecto para ella y Bader es un ángel. Su marido es muy dulce y son felices. Están contentos y preparados”, añadió Dina, que no dio datos de la fecha de nacimiento ni tampoco del sexo del bebé.

Según la revista People, la primogénita de Lindsay Lohan nacerá este verano.