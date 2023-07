Lisa Marie Presley llevó en secreto la cirugía para perder peso que le provocó la muerte

No fue un paro cardiaco

La causa de muerte de Lisa Marie Presleyno fue un paro cardiaco, la última autopsia lo demostró hace unos días. Los amigos de Lisa Marie Presley no sabían que se había realizado una operación para perder peso y las consecuencias de la cirugía le provocaron fallos en el intestino delgado.

El jueves 13 de julio los amigos de la hija de Elvis Presley y Priscilla descubrieron que lo que provocó la muerte de la cantante fue una obstrucción en el intestino delgado. Hace años, la cantante se realizó en secreto una cirugía para perder peso y, al parecer, su cuerpo no reaccionó bien al método de adelgazamiento.

Lisa se encontraba en la casa de su primer ex marido, Danny Keough, cuando él mismo la encontró sin pulso y tuvo que hacerle maniobras de reanimación. Cuando llegaron los paramédicos consiguieron que su corazón reaccionara y la llevaron al West Hills Hospital donde tuvo de nuevo un paro cardiaco y finalmente murió.

Días antes, la cantante se había quejado de dolores abdominales y en la autopsia quedó registrado que sufrió dolor en el estómago horas antes de que tuviese el primer paro cardiaco en su casa.

La cirugía

La operación realizada en la cantante estaba diseñada para personas con obesidad mórbida, sin embargo, el peso de Lisa Marie Presley era normal. “¿Cuándo viste a Lisa como si necesitara una cirugía bariátrica?”, declaraba un amigo suyo para Page Six. “Ella no era grande en absoluto. No sé qué tipo de médico le haría esta cirugía”, argumentaba.

La hija de Elvis se había sometido anteriormente a otro tipo de operaciones estéticas menores como inyecciones de bótox, pero mantuvo en secreto la que la llevó a morir. Personas cercanas han declarado al citado medio no saber nada sobre aquella cirugía bariátrica.

Primeros rumores

La hija de Presley tuvo una adicción a los opioides y muchos creyeron que su muerte tenía que ver con una posible recaída. No obstante, la autopsia calificó su muerte como una muerte natural, debido a que en los resultados toxicológicos no había evidencia alguna de que hubiese abusado de sustancias químicas.

Última vez en público

Dos días antes de morir, Lisa Marie Presley estuvo en los Globos de Oro de 2023 promocionando la película sobre su padre. Durante el evento se la podía ver mucho más delgada, incluso llegó a perder el equilibrio y pidió a Jerry Schilling agarrarse de su brazo.

“Hizo una dieta estricta para perder 40 libras antes de aparecer con Baz para la película de Elvis. Tenía problemas financieros y esperaba que la publicidad de la película aumentara las ventas de Elvis”, afirmó Augustine, exmarido de Karen de la Carriere, una de las personas relacionadas con el entorno religioso de Lisa Marie Presley.

“A Lisa Marie le molestaba vivir en su sombra (de su madre) y en la de Elvis. Lisa Marie siempre tuvo problemas con su peso”, continuó declarando.

Vida familiar

El 12 de julio de 2020, Benjamin Keug, uno de sus cuatro hijos se quitó la vida con 27 años. Aunque tuvo que atravesar el duelo, en los últimos meses, Lisa Presley estaba muy emocionada con su libro acerca de ello. Había estado quedado en su casa con otros padres que habían perdido a sus hijos y también colaboraba con David Kassler, experto en el tema y que ya había trabajado con las hijas de la cantante Naomi Judd, Ashley and Wynonna, que también murió por suicidio.

El 13 de enero, Kessler le dedicó las siguientes palabras en su Instagram: “He sido muy afortunado de tener a Lisa Marie como amiga. Su personalidad audaz y auténtica la convirtió en una hija leal y una madre devota. La pérdida de su hijo la inspiró a trabajar para convertirse en una defensora de aquellos que luchan con la angustia del dolor”.

La cantante también se encontraba lidiando en esa época con una intensa pelea con su cuarto marido, Michael Lockwood, por la custodia de sus dos gemelas de cuatro años, Finley y Harper. "Tenía sus desafíos, pero siempre los enfrentó", ha defendido Kessler en el medio americano. La estrella también estuvo casada con el cantante Michael Jakson (1994 - 1996) y el actor Nicolas Cage (2002 - 2004).

En enero de este año, la madre de Lisa comunicó: "Con gran dolor de corazón tengo que compartir la noticia devastadora de que mi adorable hija Lisa Marie nos ha dejado. Fue la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras nos enfrentamos a este profundo dolor".