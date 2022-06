Lizzo cambia la letra de la canción 'Grrrls' por las críticas recibidas

Te interesa Los rumores eran ciertos: Harry Styles invita a Lizzo a cantar con él en Coachella

La cantante Lizzo se ha visto obligada a cambiar un estrofa de su última canción por la presión de la crítica que ha recibido recientemente. Hace solo unos días, Lizzo lanzó Grrrls, un tema que se incluirá en su próximo álbum Special. La polémica por un término al que hace alusión la cantante ha sido el responsable del alboroto.

La cantante utiliza la palabra spaz, un término que hace referencia a "volverse loco", aunque también se emplea, de forma muy despectiva eso sí, para hablar de aquellas personas que sufren parálisis cerebral. Y eso no ha sido entendido por sus seguidores, sobre todo, viniendo de una cantante que promueve la tolerancia y la inclusión en todo momento.

Es por eso que Lizzo no ha dudado en emitir un comunicado en el que explica que no ha querido ofender a nadie: "Nunca he querido promover un lenguaje despectivo. Como mujer negra gorda en Estados Unidos, han usado muchas palabras hirientes en mi contra, así que entiendo el poder que pueden tener las palabras (ya sea intencionalmente o en mi caso, sin querer)".

Y después de todo esto, la cantante no lo ha dudado y ha decidido cambiar la letra de la canción: "Me enorgullece decir que hay una nueva versión de ‘GRRRLS’ con un cambio de letra. Este es el resultado de haber escuchado y tomado acción. Como artista influyente, me dedico a ser parte del cambio que espero ver en el mundo. Besos, Lizzo".