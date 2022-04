Los rumores eran ciertos: Harry Styles invita a Lizzo a cantar con él en Coachella

Este viernes Harry Styles fue uno de los artistas que actuó en el Coachella. Sin embargo, había mucha expectación por saber quien sería la cantante invitada, a pesar de que todos los ojos miraban directamente a Lizzo.

Fue la propia cantante de 'Juice' en una entrevista para Radio Andy la que dejó caer que ella iba a subirse al escenario junto al exintegrante de One Direction. Mientras ella y el entrevistador hablaban sobre el Coachella, ella dijo: "Estaré ahí el próximo fin de semana, sin embargo... estaré ahí". En ese momento el periodista le preguntó directamente sobre eso y ella respondió en tono burlón con un gran "¿Queeeeeé?". Acabó señalando que iría a ver a Harry Styles, aunque lo haría entre el público, pero muchos fans ya daban por hecho que actuaría junto a él.

Así fue. Todo fueron aplausos cuando ella subió al escenario y ambos interpretaron el tema 'I will survive' de Gloria Gaynor. Sin embargo, algunos fans se quejaron en redes sociales porque esperaban que cantaran 'Juice'. A pesar de todo, los artistas reventaron el Coachella y ha sido una de las actuaciones más comentadas del día. No solo esto, sino que en un momento de nostalgia, comenzaron a cantar 'What makes you beautiful' de One Direction.

Y es que muchos fans comentaban en los últimos días que el artista invitado que llevaría Styles sería Niall Horan, excompañero de su banda.

El comentado mono de Harry Styles

Harry Styles fue la estrella de la primera jornada del Coachella. El cantante arrasó con su show que hizo con un mono de lentejuelas al que rápido le encontraron un parecido razonable. El traje de Gucci con el que debutó en el festival de Indio (California) deslumbró inicialmente a los fans, que rápido viajaron al pasado para localizar ese parecido.

Harry Styles es Hannah Montana con el famoso vestido de lentejuelas con el que sube al escenario en Hannah Montana: la película. Lo vio claro el usuario de Twitter Miley Updates que con su comparación ha conseguido más de 18.000 me gusta y cerca de 2.000 retuits.