Lola Índigo anuncia 'La Niña', su documental biográfico

Después de muchos éxitos, Lola Índigo ha decidido que es el momento de sacar un documental sobre su vida. Lo hizo por sorpresa y compartió por redes sociales el tráiler.

"13 de mayo en Prime Video, 'LA NIÑA EL DOCUMENTAL' para el mundo entero, la historia de cómo la niña lo soñó y vosotros lo hicisteis realidad. Probablemente lo más bonito que hice en mi vida gracias @fremantleesp por la oportunidad", apuntaba la artista, incidiendo en que en menos de dos semanas se estrena.

En el mismo post de Twitter, Mimi Doblas ha compartido un breve tráiler donde muestra unas pinceladas sobre su documental, como sus inicios en el mundo del baile, pero también su disco más famoso y su gira por todo el mundo.

"Yo sabía que dentro de mí tenía algo muy poderoso. He cogido lo mejor, lo valiente, lo capaz, he cogido lo diva y lo he puesto sobre el escenario... Si a mí me parece importante hacer una canción sobre mis amigas, pues lo voy a hacer. Pero todo lo demás, la niña, Mimi, es lo realmente importante" explica la voz de Mimi en el vídeo.

Lola Índigo apuesta por una nueva estética 'dosmilera'

Si en febrero nos sorprendió con Las solteras donde predominaban los ritmos urbanos, ahora le toca el turno a Toy Story. Un sonido más pop con algunos toques funky que ha acompañado con una estética de lo más dosmilera, recuperando algunos clásicos estéticos de la época como la melena bicolor, los manguitos de rejilla o los pantalones de cuadros escoceses con un toque punk.

Una imagen que dista mucho de la que presentó en Las solteras, donde lucía una estética más oscura y agresiva.