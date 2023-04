Lola Índigo desvela cómo se enteró de que le estaban siendo infiel: "Tenía unos cuernos como el padre de Bambi"

Lola Índigo está a punto de despetar a El Dragón. Así se llama su nuevo disco de estudio, que aterriza en tiendas y plataformas el próximo 14 de abril.

Es el tercero de su discografía tras Akelarre y La Niña y aunque ya se conocen algunas de las canciones que lo forman, todavía quedan inéditas por escuchar, como Turismo feat Sael, de la que acaba de mostrar un pequeño adelanto.

Así, la artista estará las próximas semanas sumergida en la promoción del álbum, unas rondas de entrevistas que ya ha empezado con su participación en el podcast 'Redflag' del canal Luzu TV.

Allí es donde se ha sincerado sobre el desengaño amoroso que sufrió hace un tiempo. Aunque no desvela la indentidad de la pareja a la que se refiere, los fans apuntan hacia Don Patricio, el cantante canario con el que tuvo un romance entre finales de 2019 y el verano de 2020.

Don Patricio y Lola Índigo en el videoclip de 'Lola Bunny' // YouTube

Un beso pasendo por el madrileño barrio de Malasaña fue la confirmación de que entre ellos había algo más que una amistad o una unión laboral.

En febrero de 2020, justo antes del Estado de Alarma, la pareja se subió al escenario de los Premios Odeón para interpretar su colaboración Lola Bunny.

Lola Indigo y Don Patricio en los Premios Odeón // Gtres

Lo que no se conocía es que esta relación había llegado a su fin por culpa de una deslealtad. Según revela la propia artista, fue gracias a un viaje a Chile cuando se dio cuenta de que la estaban traicionando.

Cristo, su peluquero personal y mejor amigo, tuvo un problema en la zona de Aduanas del Aeropuerto de Chile. "A él lo paran en la frontera porque le faltaban unos papeles del COVID, había un lío... Total, que le dice la policia '¿te puedo contar una cosa?", relata Mimi Doblas.

"El que era novio de tu amiga le escribía a mi prima... Qué se yo, le contó una serie de cosas... O sea, mira si es grande el mundo, que en la Aduana de Chile le dijeron a Cristo que yo tenía unos cuernos como el padre de Bambi", dice, recordando lo surrealista de la anécdota.

"Dije 'unfollow', que te den por culo, no quiero saber nada más. Pero digo... ¿hasta tan lejos llegaste con los cuernos?, ¿no te bastó con España?'", se queja la artista, que a partir de ahí decidió pasar página y no mostrar interés por alguien que no la estaba respetando como debería.