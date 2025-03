Lola Lolita llora al ver su prueba en 'El Desafío 5' con Isaac Belk, su exnovio: "A pesar de que no estemos juntos..."

La influencerLola Lolita es una de las ocho concursantes de El Desafío 5, y en la primera semifinal emitida este viernes 14 de marzo se ha proclamado ganadora de la gala gracias a su actuación de pole dance realizada junto al también influencerIsaac Belk, quien fuera su novio en el momento de la grabación del programa.

Ambos rompieron su relación sentimental a finales de diciembre de 2024, por lo que Lola Lolita e Isaac Belk ya no estaban juntos en el momento de la emisión del programa. Por eso, la concursante ha compartido un vídeo en una historia en su perfil de Instagram donde aparece llorando mientras veía El Desafío: "Jajajajaja qué pena", ha escrito.

Aparte, este sábado 15 de marzo, Lola Lolita ha publicado el vídeo de la actuación con otro mensaje: "A pesar de que no estemos juntos, ¡fue un gran esfuerzo y trabajo el que hicimos para conseguir que saliera! Al principio casi me cancelan la prueba porque no me veían capaz de hacer absolutamente nada. ¡Así que muy orgullosa! Gracias a ti, a los mejores coaches del mundo mundial, os adoro, y al maravilloso equipo de El Desafío. Gracias una vez más".

Del mismo modo, Isaac Belk —también conocido como Ibelk— escribió otro mensaje sobre su actuación de pole dance con Lola Lolita: "¡De hace un añito! Fue una experiencia brutal en El Desafío, ¡gracias a todo el equipo por hacer algo así! Cómo pasa el tiempo". Y añade: "Un recuerdo muy bonito contigo".

La relación entre Lola Lolita e Isaac Belk

Lola Lolita (22) e Isaac Belk (26) mantuvieron un romance entre el verano de 2021 y el otoño de 2024. Tras conocerse a través de las redes sociales y compartir momentos muy románticos a lo largo de su relación, los dos influencers dieron la noticia de su ruptura con un vídeo publicado en diciembre del año pasado.

"No queremos que se haga un drama de esto. Son cosas que pasan y entendemos que para querer bien también hay que mejorar por separado", dijo Isaac Belk. "No vale de nada estar mal, y más cuando ha habido amor y ha sido increíble todo, la verdad. Por lo menos para mí, han sido los mejores años. Y os deseo de verdad de corazón a todos vosotros que podáis experimentar y vivir algo el uno por ciento que hemos vivido ella y yo. Si lo hacemos, es también para mejorar individualmente, y querer mejor", añadió, demostrando que ambos mantienen una buena relación tras su historia de amor.