Loles León reivindica el sexo a los 70: "Al cuerpo hay que darle goce"

La actriz habla sin tabúes de la importancia del sexo y el deseo pasados los 70 años. Una vez más, Loles León vuelve a hacer gala su naturalidad y la particular visión que tiene de la vida y sus sinsabores.

NO RENUNCIA AL PLACER

No solo es una de las grandes actrices de nuestra cultura, también su desbordante personalidad la ha convertido en un fenómeno televisivo. Sus personajes acumulan tantas frases icónicas -las caras Juan, grábales las caras- como anécdotas tiene Loles León para contar.

Su carrera como actriz dio un vuelco cuando comenzó a trabajar con Almodóvar en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, pero no sería hasta su papel protagonista en Átame' cuando ascendería a la cima de un éxito que todavía no se ha esfumado. Solo hay que ver lo mucho que hizo disfrutar al público durante su reciente paso por Tu Cara Me Suena.

Pero Loles León es consciente de que no todo en esta vida tienen que ser éxitos profesionales. Derrocha vitalidad por los cuatro costados.

"Siento más energía que nunca, más fuerza. No me quiero morir, quiero vivir hasta los 150 por lo menos. Si el gris se porta, yo tira para adelante. Me pongo pelucas, dentaduras… Lo que sea. Pero quiero estar aquí, porque ¡me gusta tanto la vida! ¡Amar a todo!", exclama ante la periodista María Casado en el programa Tres Puertas, un formato de entrevistas íntimas que invita al análisis y la reflexión.

Ha cumplido ya los 71 pero la edad no marca ningún límite, todo lo contrario. "Es cuando más ilusionada estoy y cuando más ganas tengo de hacer cosas", dice.

Nunca ha tenido pelos en la lengua y se considera pionera en cuanto a la visibilización de aspectos de femeninos que antes no se ponían sobre la mesa. "La primera que habló en televisión sobre la menopausia es servidora ¡Hasta tengo un premio a la menopausia! Ahora ya hay anuncios, así que soy pionera. Pero no me llaman luego cuando tengo que sacar un poco de provecho", lamenta sobre las contradicciones de los negocios publicitarios.

"Las mujeres de 70 para arriba sexualmente estamos super potentes"

Está contenta de que los nuevos tiempos hayan traído naturalidad en cuanto al disfrute del sexo en la madurez. Lejos de haber perdido la líbido, Loles León considera que está en una de las etapas más activas de su vida.

"Las mujeres ahora de 70 para arriba sexualmente estamos super potentes. Si tenemos las cosas, ya sean de carne y hueso o de silicona, da igual. Aquí la cosa es tomarse la vida en serio para ti: vivir bien, darle a tu cuerpo alegría Macarena, y darle todo el goce que necesites y todas las cosas que deseas", reflexiona.

Conservar un buen estado de ánimo es para ella clave a la hora de atraer las cosas positivas. Se encuentra en un momento de plenitud y en lugar de forzar proyectos, deja que estos lleguen a ella y los recibe con gratitud y entusiasmo.

"Las puertas se abren con lo que tú tienes, se abren mucho más fácil con la sonrisa que pegando una patada. La sonrisa puede escalar montañas y puede derribar muchos muros, mucho más que la fuerza y que la impotencia que te crea no poder abrir esa puerta porque quieres estar ahí o necesitas estar ahí. Siempre hay algo que al reír, al sonreír piensas 'voy a disfrutar este momento gozando de mi propio bienestar'", añadió.