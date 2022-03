Loles León aclara por qué dejó 'Aquí no hay quien viva': "Estaba muy enfadada"

Loles León dejó huérfanos a los fans de Desengaño 21 el día que dejó Aquí no hay quien viva . Su marcha de la serie de José Luis Moreno disparó los rumores y rápidamente se dijo que había un motivo económico. No fue exactamente. La actriz de 71 años se lo ha contado a José Yélamo en La Sexta Noche.

Paloma se fue de Aquí no hay quien viva y en los fans de las aventuras de la calle Desengaño 21 se quedaron sin uno de sus vecinos favoritos. Loles León dejó la serie en 2004, un año y 30 capítulos después del estreno. Se dijo entonces que fue un asunto de dinero.

No lo fue. La propia Loles León lo ha desmentido en una entrevista en La Sexta Noche, el pasado sábado en laSexta.

"¿Es verdad que saliste de la serie porque le pediste a José Luis Moreno cobrar más?", le preguntó el presentador José Yélamo.

"No, cobrar más no. En un principio no iba a ser lo que fue, eran solo seis capítulos. Era verano. Mi representante me dijo '¿tienes algo que hacer? Pues los haces y luego te vas de vacaciones", explicó la actriz intentando acabar con los rumores.

El caché, el motivo por el que Loles León dejó ANHQV

La serie emitió esos primeros seis episodios y el éxito fue tal que continuaron grabando.

"No había un dinero estupendo. Ninguno cobramos nuestro caché. Yo entré con la condición de que, si había más capítulos, yo cobraba mi caché. Pasó lo que pasó, eso se emitió y fue el escandalazo más grande del mundo de audiencia. Ahí empezamos a hacer capítulos sin parar y yo le decía a Moreno 'que me des mi caché'", respondió a Yélamo.

Loles León aseguró que José Luis Moreno le había prometido subir el sueldo en su siguiente año pero pasaba el tiempo y nunca llegaba la subida. Un día se hartó. "Nunca llegó. Un día ya me cansé, estaba muy cansada. Entonces dije 'yo ya me voy, tengo ganas de descansar'".