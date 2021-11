Loles León no sube nunca sola al clonador de Tu cara me suena . La actriz de 71 años pide siempre que le acompañe un bailarín . Hay una explicación y se la ha contado a Manel Fuentes .

Loles León no se atreve a subir sola al clonador de Tu cara me suena. Cualquier seguidor del programa de Antena 3 se habrá dado cuenta. La actriz de 71 años entra siempre acompañada de un bailarían al ascensor que lleva a los concursantes hasta el camerino.

Tiene miedo a entrar sola en este espacio y la razón está en su pasado. Loles León, que ya ha dado vida a Sara Montiel con Super Sara, a Cecilia en Mi querida España y a Rocío Dúrcal en Sombras… nada más, se la contó a Manel Fuentes.

“Tengo vértigo. El clonador va sin paredes y sin nada, y no puedo ir sola. Yo entro acompañada, pero no salgo de allí, ni acompañada ni de ninguna de las maneras. Yo siempre salgo por otro lado”, explicó la actriz al presentador. “Siempre quiero ir con alguien, y no hay nadie mejor con quien estar que con un bailarín. Me agarro y cierro los ojos. Él me coge y, entonces, me siento protegida, porque tengo mucho vértigo”.

¿Por qué Loles León nunca sube sola al clonador de ‘Tu cara me suena’? // Getty Images

El vértigo de Loles León empezó con una caída. "Desde que me caí por las escaleras me ha quedado un vértigo muy fuerte, y entonces subirme ahí es un mareo", aseguró la intérprete, que siempre sale por otro lado. "Las escaleras de este año... no las tengo todas conmigo. Tengo miedo de irme para adelante. Yo ya me caí por las escaleras y no más".

El posible trauma de Loles León

Esa caída de la que habló Loles León podría ser la que vivió el 9 de octubre de 1999 cuando conoció a Jeremy Irons.

El actor británico estaba de visita en España y coincidió con la actriz en un programa de televisión. “Nos fuimos a cenar”, contó Loles León en una entrevista en 2010. “Él me dijo que quería ir a bailar, pero a un sitio sin paparazzi. Y me lo llevé donde voy siempre, al barrio de Chueca”.

"Íbamos cinco o seis personas y decidimos ir a tomar la última copa al hotel. Lo que pasa es que como Jeremy Irons es tan galante y caballeroso me hizo entrar la primera. No había luz, enseguida estaba la escalera, me acerqué a dar al interruptor y me caí. Volé. Todo el mundo se puso a gritar, yo también. No sabían lo que me había pasado. Jeremy Irons corrió a recepción a decir que trajeran una linterna para ver qué había pasado", explicó sobre lo que ocurrió en la habitación del actor, una suite dúplex.

¿El desenlace? Muy malo. "Aquello interrumpió mi vida activa durante 45 días que estuve hospitalizada sin moverme de la cama. Y luego seguí con la rehabilitación, las muletas…", explicó la intérprete, que estuvo ingresada en el Hospital de la Paz de Madrid.

Debido a aquel accidente, Loles León perdió dos contratos de trabajo en España y Australia. Por ello, denunció al hotel y pidió una indemnización de 551.377 euros.

Once años más tarde, el Tribunal Supremo concluyó en que el hotel solo tuvo un 25% de responsabilidad en el accidente. Según la sentencia del Supremo, "la caída se presenta como una consecuencia de la conducta un tanto ligera e inoficiosa de la recurrente, porque si el señor Irons no la animó a entrar advirtiéndole de la existencia de la escalera, entonces la conducta que cabía esperar de una persona razonable era aguardar el retorno de aquel y no adentrarse totalmente a oscuras en la habitación".

La actriz recibió solo una indemnización a 44.292 euros.