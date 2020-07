Lorena Gómez zanja los rumores de su mala relación con Pilar Rubio

POLÉMICA

Lorena Gómez ha respondido a un seguidor que quería saber si ella y Pilar Rubio, su cuñada, realmente "no sois amigas". La artista ha aclarado que no mantienen una mala relación, ha explicado que es una pregunta que "se repite muchísimo" y ha pedido que "no se vuelva a especular sobre el tema".