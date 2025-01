Lucas agradece el apoyo tras contar la verdad sobre su nariz

Te interesa Andy y Lucas confirman la fecha y el lugar de su concierto en Madrid, el último de su carrera

La figura de Lucas, el cantante miembro del dúo Andy y Lucas, ha sido una de las más comentadas desde que el pasado martes fuese invitado en el programa El Hormiguero. Una participación en la que, además de promocionar los próximos conciertos de la gira de despedida del grupo, obligada por la cardiopatía isquémica que padece, fue aprovechada para decir toda la verdad acerca del cambio de apariencia de su nariz.

"Yo me he hecho una cosa estética en la nariz y ha sido culpa mía, porque no respeté lo que me decía el médico, me decía que no me quitara las gasas y me las quitaba, no me puse las cremas y las pomadas como me las tenía que poner...", explicó acerca de este nuevo aspecto.

Una operación que, además, le ha reportado numerosos comentarios en redes sociales desde que se hiciese público este cambio en agosto del año pasado, cuando el artista responsabilizaba este cambio a un proceso de adelgazamiento. "Se han escrito cosas maquiavélicas, cosas de drogas... [...] Lo que no puede ser es que alguien se acerque a mí en un restaurante cuando estoy con mis hijos y me diga un disparate".

Agradecimiento en redes sociales

Tras todo el revuelo causado con su confesión, Lucas ha querido agradecer a todos sus seguidores los mensajes de apoyo recibidos a través de redes sociales. "Estoy sobrepasado y lo agradezco muchísimo. Os lo agradezco con letras mayúsculas", ha asegurado el autor de Celos, "te da de ver que hay algo de luz en esta vida".

Además, ha querido mandar un mensaje de concienciación en torno a los problemas que puede causar el acoso y los comentarios malintencionados en redes sociales. "Respecto a las redes sociales, lo que hablé el otro día, pues hay que tener bastante cuidado de lo que se escribe. Yo soy un tipo de 42 años. Si yo he sufrido eso y me he sentido mal, qué no puede sentir un chico de 10 o 11 años. Lo que pasa en los colegios, por los estereotipos de que si es más gordo, si es más flaco, si la nariz, las orejas, lo que sea...", ha indicado.

"Lo que no puede tener uno miedo es de salir a la calle. Porque el bullying te lo pueden hacer en el colegio y al rato estás en tu casa y estás a lo mejor a salvo, pero lo de las redes son 24 horas", ha añadido, comparando la situación con el acoso que viven muchos jóvenes en sus centros escolares.

"No quiero yo capitanear nada, ni mucho menos, ni quiero ponerme en plan superhéroe", ha concluido, destacando que hay que "cuidar a los jóvenes que tengan cuidado con las redes, con lo que hacen, con los mensajes que mandan, que los controlemos, y que los estereotipos los dejemos a un lado y que los seres humanos ganan mucho más por lo que tienen aquí [señalándose el corazón] que por lo que tienen aquí [señalándose el rostro]".