Todo lo que ha dicho Lucas, de Andy y Lucas, sobre su nariz... hasta llegar a la verdad

El vídeo de Lucas González, de Andy y Lucas, llorando angustiado en El Hormiguero por su nariz está recorriendo las redes sociales. El cantante, que durante meses ha protagonizado diversas especulaciones sobre su cambio físico, no ha podido contener la emoción durante la noche del martes 14 de enero.

"Se han escrito cosas en redes que son maquiavélicas, cosas de drogas...", dice Lucas justo antes de romper a llorar ante la pregunta de Pablo Motos sobre el motivo detrás de su aspecto facial.

"Ha sido muy difícil gestionar esto. Cuando salió la noticia, una semana antes había habido una DANA en Valencia. Me he autocastigado a mí mismo, me he sentido culpable por ir a ese acto", comenta sobre un evento organizado por Show Business TV y LIFESTYLE ON el 26 de noviembre de 2024, al que acudió desatando las habladurías sobre su nariz. "Cómo puede ser que en un país estén falleciendo muchas personas y se esté hablando más de mi nariz que de eso", critica.

Lucas González en noviembre de 2024 | Gtres

Durante su presencia en El Hormiguero, Lucas ha contado la verdad sobre lo sucedido para zanjar los rumores, potenciados en parte por las declaraciones que ha ido haciendo el cantante negando cualquier cirugía estética.

Agosto de 2024: su primera aparición

Las especulaciones sobre el rostro de Lucas se remontan a agosto de 2024, cuando el músico publicó un vídeo en redes sociales hablando a cámara donde se vio por primera vez su cambio físico.

En las imágenes, Lucas aparecía más delgado y con un aspecto diferente en su cara. Al parecer, el artista adelgazó once kilos en ocho semanas, y se habría realizado una cirugía estética para finar su aspecto facial. De hecho, algunas fuentes cifraron en 6.000 euros el coste de la operación. Se habría operado para corregirse el tabique nasal, pero podría haber aprovechado para retocarse la nariz, que lucía más estrecha y alineada.

Septiembre de 2024: su primera explicación

Sin confirmación sobre lo ocurrido realmente, Lucas salió a zanjar las críticas con un nuevo vídeo publicado el 19 de septiembre de 2024.

"Dicen que me he hecho algo en la cara, que me he metío algo. Lo que me hago son masajes faciales. La nariz es de mi padre, pura genética. Se me estará cayendo. Yo no me he hecho nada de nada. Estoy todo el día dándome masajes, así llevo meses. A mí no me gusta hablar de estas cosas", aseguraba por entonces en respuesta a las numerosas peticiones de la prensa.

"Lo único que he hecho es adelgazar, cambiarme el pelo a rubio y hago muchos ejercicios de cara. Llevo meses poniendo cremas en frente, nariz y pómulos. Hago muchos ejercicios de cara, hago las vocales para bajar la papada... y funciona. [...] Como usted comprenderá, no puedo tener la misma cara de hace 20 años... Los rostros cambian, algunos para mejor, y otros, pues ya sabe usted", añadió Lucas.

Noviembre de 2024: vuelve a negar retoques

Poco más de un mes después, y tras su polémica aparición en el evento de Show Business TV y LIFESTYLE ON, Lucas volvió a negar haberse operado la nariz.

"Que yo no me he hecho nada en la cara, te lo prometo. No sé, de verdad, que no me he hecho nada en la cara. No sé si me está cambiando la figura, no sé... Sacad conclusiones ustedes lo que queráis. Pero te lo prometo que no me he hecho nada", dijo a finales de noviembre para el programa de televisión dirigido por Xelo Montesinos y Manuel Espada.

Poco después, el 30 de noviembre, dio unas breves declaraciones en la misma línea para Europa Press: "He sido feo, soy feo y seré feo, ya está. Que no tengo nada en la nariz", dijo con ironía.

Enero de 2025: la verdad, en 'El Hormiguero'

Ahora, en su visita a El Hormiguero, Lucas ha contado la verdad, afirmando que se ha hecho "una cosa estética en la nariz". "Ha sido culpa mía porque no respeté lo que me decía el médico. Me decía que no me quitara las gasas y me las quitaba, no me puse las cremas y las pomadas como me las tenía que poner... Pero uno es libre para hacer lo que quiera", ha explicado.

"Lo que no puede ser es que alguien se acerque a mí en un restaurante cuando estoy con mis hijos y me diga un disparate", ha expresado muy afectado. "Fui yo el que lo hice mal, quizás después de la gira me la intento poner...", ha contado Lucas, quien ha zanjado el asunto diciendo: "Esta es la cara que vais a ver durante muchos meses, no puedo hacer otra cosa".