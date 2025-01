Lucas, de Andy y Lucas, rompe a llorar al hablar de su nariz y cuenta la verdad sobre lo que le ha ocurrido

Andy y Lucas han visitado El Hormiguero para promocionar sus últimos conciertos en la gira Nuestro últimos acordes, y han anunciado su último concierto definitivo: el 10 de octubre en el Palacio Vistalegre.

Pero Pablo Motos ha querido preguntarle a Lucas por lo más comentado estos últimos meses: el cambio de su nariz. "Ha sido difícil gestionarlo. Cuando salió la noticia una semana antes había habido una DANA en Valencia. Me sentí culpable por ir a un acto y que se hablara de mi nariz más que de personas que habían muerto", ha empezado a contar.

El cantante también ha señalado todos los malos comentarios que ha tenido que aguantar, tanto él como su familia, por lo que ha roto a llorar. Y ha hablado por primera vez en El Hormiguero de lo que de verdad le ha ocurrido en la nariz.

"Me he hecho una cosa estética en la nariz y ha sido culpa mía, porque no respeté lo que me decía el médico, me decía que no me quitara las gasas y me las quitaba, pero cada uno puede hacer lo que quiera", ha explicado, compungido.

"Lo que no puede ser es que alguien se acerque a mí en un restaurante cuando estoy con mis hijos y me diga un disparate", ha expresado, muy afectado. El invitado ha recibido el aplauso del público.

"Fui yo el que lo hice mal, quizás después de la gira me la intento poner...", ha contado Lucas en el programa de Pablo Motos. Asimismo, ha insistido en que lleva sufriendo mucho por todos los comentarios que está recibiendo por redes sociales, y ha reivindicado el poco control que se tiene en ellas.

Lucas ha explicado que si no lo había contado antes era porque tenía derecho a su privacidad. "Esta es la cara que vais a ver durante muchos meses, no puedo hacer otra cosa", ha concluido el músico.