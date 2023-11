Lucas, de Andy y Lucas, denuncia el rechazo de las aseguradoras desde que contó su enfermedad

Atónito y con el rostro de quien no da crédito de lo que está viviendo, Lucas, del dúo Andy y Lucas, ha denunciado hace dos días el rechazo que ha obtenido por parte de las compañías aseguradoras tras hacer pública su enfermedad en El Hormiguero, motivo por el que el grupo gaditano ha anunciado su retirada tras cuatro grandes conciertos en 2024.

El cantante de 41 años dio el pasado 14 de noviembre en el programa de prime time de Antena 3 la noticia: tiene cardiopatía y debe echar el freno. "Hace cinco años yo tomé las riendas profesionalmente de Andy y Lucas y mi día a día ha sido bastante complicado porque, como sabe Andy, soy un psicópata de su trabajo y me gusta llevarlo todo hasta el más mínimo detalle", explicaba entonces. "Llevamos veinte años sin parar. Día a día me llevo las cosas a la cama y me ha afectado. Tengo que hacer mi vida normal, con cabeza. Hay una familia y unos hijos que me quieren mucho y hay que pensar en ellos".

Durante el último año el cuerpo le ha dicho para. "Me daban unos mareos que se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta, lo que me derivó al cardiólogo", contó Lucas, que explicó que tiene "una pequeña válvula" y toma una medida de dos o tres pastillas diarias para mantener a raya su problema.

Desde la noticia, han sido muchos los fans que han arropado al artista (y también a Andy) con un cariño inconmensurable, pero ha habido una inesperada cara b que ha enrarecido las cosas. "Me escribe ahora la aseguradora que yo había hablado antes de contar eso en la tele y... Qué falta de empatía, qué falta de... no me salen ni las palabras", empezaba el vídeo el cantante, colgado en la cuenta de TikTok del dúo.

"Lucas, esperemos que estés bien, pero que visto lo que dijiste en El Hormiguero no podemos asegurarte, porque si te pasa algo pierde la empresa, pierde la compañía", ha revelado. "Tres empresas, eh. No me puedo callar, qué falta de empatía", remarcaba.

Finalmente, ha encontrado una compañía que quiera asegurarle, mientras seguía destacando la falta de humanidad de las empresas, a las que lanzaba un mensaje: "¿Ya me quieres meter en la caja, picha?".

