Lucas, de Andy y Lucas, sufre un nuevo revés por su nariz: el motivo del atraso de su operación

Lucas, de Andy y Lucas, se operó la nariz por motivos estéticos y el resultado no fue el esperado. "Ha sido culpa mía porque no respeté lo que me decía el médico. Me decía que no me quitara las gasas y me las quitaba, no me puse las cremas y las pomadas como me las tenía que poner... Pero uno es libre para hacer lo que quiera", explicó en El Hormigueroante la mediatización de su rostro.

En febrero, el artista volvió a aparecer en televisión con una conexión en directo en Y ahora Sonsoles, donde anunció que se operaría la nariz en abril tras hablar con un doctor en Barcelona. "Quien quiera verme la nariz, me la va a tener que pagar", dijo, en referencia a los conciertos de su gira actual.

"No va a conseguir nadie una foto mía. Le he dicho al médico que me deje la nariz más bonita del mundo entero, a ver si ahora no me pone la nariz en la frente. La verdad es que me he hecho un despiece gordo", añadió. "Me han mandado antibiótico, distintas cremas... Lo estoy haciendo como Dios manda para que todo llegue bien", desveló.

Nuevo revés

Aunque Lucas González tenía el propósito de operarse este mes de abril, finalmente su cita médica se ha retrasado hasta octubre, según informa HOLA. El cantante recibió la noticia durante una reciente revisión médica, donde se determinó que su nariz necesita más tiempo para sanar. "No son buenas noticias, no ha sanado", revela su mánager y pareja sentimental María José a la revista.

Lucas, de Andy y Lucas, en el tanatorio de su hermano Pedro González | Gtres

Sin embargo, Andy y Lucas continúa con el desarrollo de su gira Nuestros últimos acordes y no cancelarán ningún concierto. "No quiero sonar prepotente, pero ahora mismo tenemos un show que puede ser el mejor que hay en España, pero sin lugar a dudas", dijo Lucas González en Y ahora Sonsoles.

El siguiente espectáculo será el viernes 2 de mayo en Arroto de San Serván (Badajoz). De momento, la gira de conciertos terminará en el Palacio Vistalegre de Madrid el viernes 10 de octubre, mismo mes en el que el cantante tendría que afrontar su operación de nariz.