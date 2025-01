Qué le ha pasado en la cara a Lucas, de Andy y Lucas: su explicación sobre el cambio de su nariz

Andy y Lucas terminan este 2025 su gira de despedida.

El mítico dúo se despide de la música y los escenarios por la enfermedad de Lucas, una cardiopatía que le ha llevado a priorizar su salud y su vida privada. Así, los conciertos de este año servirán para poner el broche de oro más de dos décadas de carrera e innumerables éxitos.

A pesar de formar parte de la historia del pop español, en los últimos años han sido noticia por otras cuestiones más allá de las canciones. La última polémica en la que se vio envuelta Lucas tiene que ver con su aspecto físico. Y es que aunque el artista ha desmentido haberse sometido a cualquier tipo de cirugía, en redes sociales continúan las dudas.

Todo comenzó en noviembre de 2024, cuando el gaditano apareció en el photocall del evento Lifestyle On & Show Business TV en Madrid el 26 de noviembre. Tal y como se puede observar, su nariz presenta un aspecto algo extraño. "Me cuentan que ha sido una complicación de una posible rinoplastia y que se llama 'nariz en silla de montar', en términos médicos", comentaba la periodista Marisa Martín Blázquez en televisión. Esta cirugía, según ella, vendría después de haber adelgazado casi once kilos.

Lucas González en noviembre de 2024 | Gtres

Poco después de la polémica en redes y la información de Marisa, el cantante lo desmentía. "Dicen que me he hecho algo en la cara, que me he metío algo. Lo que me ha hago son masajes. La nariz es de mi padre, pura genética. No me he hecho nada", aseguraba en sus redes sociales.

Días más tarde, captado por los micrófonos de Europa Press, respondía tajante y enfadado. "He sido feo, soy feo y seré feo, ya está. Que no tengo nada en la nariz", aseguraba.

Un par de meses antes, en septiembre, salía al paso de otros comentarios sobre un cambio físico que también le puso en el punto de mira, pero no precisamente por el aspecto de su nariz. "Nada de nada, por la gloria de mi padre que está fallecido. Lo único que he hecho es adelgazar, cambiarme el pelo a rubio y hago muchos ejercicios de cara", aseguraba.

"Llevo meses poniendo cremas en frente, nariz y pómulos. Hago muchos ejercicios de cara, hago las vocales para bajar la papada... y funciona. Como usted comprenderá, no puedo tener la misma cara de hace 20 años... los rostros cambian, algunos para mejor, y otros, pues ya sabe usted", decía en ese momento.

Cuenta la verdad en El Hormiguero

Pese a contar ciertas cosas durante estos meses, finalmente ha confesado la verdad de su nariz en El Hormiguero, donde no ha podido evitar emocionarse por lo mal que lo ha pasado a causa de los comentarios acerca de su físico.

"Me he hecho una cosa estética en la nariz y ha sido culpa mía, porque no respeté lo que me decía el médico, me decía que no me quitara las gasas y me las quitaba, pero cada uno puede hacer lo que quiera", ha explicado, compungido.

El cantante ha señalado que deberían regularse las redes sociales, a causa del acoso que ha recibido, y ha explicado que intentará ponerle fin a su problema actual después de la gira. "Esta es la cara que vais a ver durante muchos meses, no puedo hacer otra cosa", ha concluido el músico.