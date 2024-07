Luis Miguel arrasa con su concierto en Madrid pese a las quejas de parte del público

Con una energía desbordante y una voz inconfundible, Luis Miguel ha sido aclamado por los más de 45.000 fans que este sábado acudieron a disfrutar del show de El Sol de México en el Santiago Bernabéu dentro de su gira Tour 24.

Ha sido su concierto más multitudinario hasta la fecha en España, en el que ha estado acompañado desde las gradas por su pareja Paloma Cuevas, además de rostros conocidos como Edurne, Susana Griso o Chenoa.

Una hora y media de concierto en el que el artista ha deslumbrado al público con sus conocidos golpes de cadera y en el que ha repasado éxitos como Será que no me amas, La Bikina, Por debajo de la mesa, Como yo te amé, Solamente una vez o Todo y nada.

Todas ellas coreadas por un público entregado que, a pesar de mostrar su devoción por el artista, abandonó el estadio con un amargo sabor de boca.

Ni saludos ni agradecimientos al público

Luis Miguel, que en el arranque apareció en el escenario alzado sobre una plataforma que salía del suelo del escenario, se fue sin despedirse ni agradecer nada al público. No dedicó palabras de cariño a los asistentes, ni presentó a los miembros de la banda que le acompañaron. Solo esbozó una gran sonrisa en el final y tiró un par de besos a la multitud.

Un desaire que disgustó a muchos grupos del fans, tal y como comentaron a Lecturas : "Muy buen concierto pero ni 'buenas noches Madrid' ni 'gracias Madrid' y él tiene trabajo gracias a nosotros y que no lo agradezca está muy mal", decía una seguidora. "A mí me encanta Luis Miguel pero me ha parecido muy feo que siendo su familia española y su novia Paloma Cuevas no diga un 'hola Madrid, gracias Madrid, o me encanta estar en España'", aseguraba otra, haciendo referencia a la conexión familiar del artista y sus raíces españolas.

Este domingo 7 de julio el cantante volverá a pisar el Bernabéu de Madrid en un segundo pase en el que los boleros regresarán a sonar con fuerza en la voz de un artista legendario donde los haya.