Luis Miguel anuncia una segunda fecha en Madrid en 2024: este es el desorbitado precio de las entradas

Su impacto es mastodóntico. Después de agotar 45.000 entradas en cinco días para su concierto en Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, Luis Miguel convoca por segundo día consecutivo a su público español para hacer doblete en España el próximo julio de 2024.

Al Sol de México no le vale cualquier recinto, por gigante que sea, para atender a la cantidad ingente de seguidores que acarrea su música. Por eso, el cantante mexicano dará un segundo concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el próximo 7 de julio, según ha confirmado él mismo a través de sus redes sociales.

Cuándo y cómo comprar las entradas para el segundo concierto de Luis Miguel en Madrid

La preventa de entradas para el concierto del 7 de julio comenzará el martes 14 de noviembre a las 18:00 hasta el jueves 17a las 18:00, o hasta agotar existencias.

"Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro reencuentro en Madrid", ha señalado el cantante.

Es el primer artista que realiza dos shows consecutivos en el Santiago Bernabéu.

Su primera visita a España desde 2017

El doblete histórico de Luis Miguel en España llega tras seis años sin venir al país, desde 2017.

El intérprete de temas convertidos en himnos como La Bikina, La Incondicional, O tú ,o Ninguna o Amarte Es Un Placer comenzará su gira de 2024 por América y Europa en Santo Domingo (República Dominicana) el próximo 17 de enero. El artista volvió a los escenarios el pasado agosto con un espectáculo en Argentina que inauguraba su nueva gira.

El regreso del Sol de México a los grandes conciertos le vincula en Madrid a una iniciativa solidaria de la mano de la Fundación Real Madrid, una institución presente en casi un centenar de países y que cuenta con cerca de 100.000 beneficiarios en los cinco continentes y a la que irán a parar parte de los beneficios del concierto.

Antes de su llegada a España, Luis Miguel dará más de cincuenta conciertos en más de 15 países de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

El precio desorbitado de las entradas para ver a Luis Miguel

A pesar del mapa de fechas cada vez más plagado de sold out, cuando se vendieron las entradas de su primera fecha el Madrid el 6 de julio, varios fans del cantante acudieron a internet para quejarse del precio desorbitado de las entradas. Desde 60 euros la entrada más barata —y variando en función de la ubicación— los tickets para asistir al evento del mexicano pueden llegar a costar hasta 1.400 euros, tal y como han informado los usuarios en redes sociales como X (más conocida como Twitter).

Así, los precios varían de la siguiente forma:

Pista: 288,30€ - 915,30€

Grada: 60,30€ - 288,30€

Pista (con visibilidad reducida): 231,30€

Grada (con visibilidad reducida): 174,30€ - 288,30€

Platinum oficial: 83,10€ - 1.428,30€

