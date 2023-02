Madonna publica una foto para mostrar su cara "ahora que ha bajado la inflamación de la cirugía"

El domingo 5 de febrero se celebró en Los Angeles la ceremonia de entrega de los premios Grammy. La cita concentró a numerosos rostros conocidos y hubo uno que, literalmente, llamó la atención sobre los demás: el de Madonna.

La cantante de 64 años sorprendió a los espectadores de la gala con su nueva cara —en la imagen superior— que le hacía estar prácticamente irreconocible. Nada que ver con la Madonna que conocimos hace 40 años, cuando empezó su carrera, o esta Madonna de 2016 en los premios Billboard.

Madonna en los Billboard Women in Music Awards de 2016. // Getty Images

La intérprete de Like a Virgin fue objeto de numerosos comentarios, muchos para criticarla o burlarse de ella, y no tardó en responderlos en un post en Instagram. Varios días después de la ceremonia, Madonna lamentó en su publicación estar siendo víctima del "edadismo y la misoginia".

Madonna lamentó vivir en "un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras" y aseguró también que nunca se había disculpado por sus elecciones estéticas —forma de vestir o apariencia—. No lo ha hecho en el pasado y no va a empezar a hacerlo ahora.

El verdadero aspecto de Madonna tras la cirugía

Lo que sí ha hecho ahora ha sido publicar una nueva foto para mostrar su verdadero aspecto tras la cirugía estética a la que se sometió recientemente.

"Mira qué linda quedo ahora que se me ha ido la inflamación de la cirugía ha bajado. Jajaja 😂", ha escrito la cantante, cuya cara ya no luce como en la ceremonia de los Grammy (tampoco como en la imagen de los premio Billboard de 2016).

Madonna, abriendo camino a sus compañeras

En su publicación en Instagram tras la gala de los Grammy, Madonna quiso destacar también su faceta como pionera en la industria.

"Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros. En las palabras de Beyoncé 'No me romperás el alma", escribió.

Madonna terminó su publicación lamentando que le esperan muchos años más de "comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida".