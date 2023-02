Madonna explota por las críticas a su nuevo rostro en los Grammy: "Nunca me he disculpado y no lo haré ahora"

Madonna siempre ha ido un paso por delante en cuanto a la moda y su estilo musical, sin embargo, hubo otro detalle que se llevó todas las miradas durante su discurso en la gala de los premios Grammy. En esta intervención, los espectadores se dieron cuenta que su rostro lucía muy distinto y lo relacionaban con una nueva cirugía estética.

Durante los últimos días, han sido muchas las críticas y las burlas que la artista ha recibido al respecto y se ha cansado. A través de un post de Instagram, ha reafirmado su postura y ha dejado claro que no va a cambiar nada.

La intérprete de Material girl ha comenzado diciendo que la gente ha preferido centrarse en su apariencia antes que en las palabras de su discurso: "Muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo de prensa que ¡distorsiona la cara de cualquiera!".

Madonna // Getty Images

"Estoy feliz de ser pionera"

Y ha contado muy apenada que se encuentra "atrapada entre el edadismo y la misoginia" de la sociedad. "Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarla si sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera", ha defendido.

Además, ha recordado que "nunca" se ha disculpado por sus elecciones creativas, forma de vestir o apariencia y "no va a empezar ahora".

"Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros. En las palabras de Beyoncé "No me romperás el alma"", ha detallado.

Madonna ha terminado afirmando que le esperan muchos años más de "comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida".

El discurso de Madonna en los Grammy

En este sentido, Madonna prefiere que se centren las miradas en su discurso, que arrancó con la frase: "¿Estáis listos para un poquito de controversia?".

Contó que "tras más de cuatro décadas en la música, si te llaman sorprendente, escandalosa, que causas problemas, provocadora o peligrosa, definitivamente lo estás haciendo bien". Con estas palabras, dio las gracias a "todos aquellos rebeldes" que hacen que la sociedad avance.

"Los que se meten en problemas deben saber que su valentía no pasa desapercibida, son vistos, escuchados y valorados", terminó.

Con estas explicaciones de Madonna, la cantante espera que se deje de hablar sobre su apariencia física y se comience a hablar de su carrera musical y creatividad. Sin duda, se trata de una de las artistas más subversivas de la actualidad.