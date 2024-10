Su madre, su padre y su mujer Meritxell: Rafa Nadal anuncia su retirada con un emotivo vídeo junto a su familia

El tenista español, Rafa Nadal, anuncia su retirada del tenis tras dos años que "no han sido fáciles para él". El manacorí seguirá en las pistas hasta la final de la Copa Davis en Málaga.

Rafa Nadal, uno de los deportistas más importantes de la historia del tenis, ha anunciado su retirada del circuito profesional tras la final de la Copa Davis que se le celebrará en Málaga. El manacorí ha explicado a través de un vídeo los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, tras de dos años que "no han sido fáciles" para el tenista.

"La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. No he sido capaz de jugar sin limitaciones y ha sido una decisión difícil que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida todo tiene un inicio y un final y creo que es el momento adecuado para dejarlo", ha explicado Nadal.

Una carrera en la que siempre se ha visto apoyado por su familia más cercana, con un papel muy especial para su padre, su madre y Mery Perelló, su esposa y madre de su hijo, Rafael Nadal Perelló.

Su padre, Sebastián Nadal

Sebastián Nadal es uno de los pilares fundamentales en la carrera de Rafa Nadal. Sebastián es el hermano mayor de Miguel Ángel Nadal, el exfutbolista que jugó en el Barcelona, en el Mallorca y en la selección española, quien inculcó desde pequeño el amor por el deporte al tenista, y también de Toni Nadal, que fue entrenador de Rafa hasta el año 2017.

Este empresario con negocios centrados en la vivienda, los hoteles y la restauración, se ha mantenido en un segundo plano durante las competiciones de su hijo, aunque no ha faltado a ninguna de las grandes citas de su carrera.

Su madre, Ana María Parera

Ana María Parera ha jugado un importantísimo papel en el desarrollo de Rafa Nadal al ser el apoyo incondicional del tenista, animando al de Manacor a disfrutar de su deporte en todo momento. Su divorcio de Sebastián Nadal afectó anímicamente al tenista, aunque ambos progenitores siempre se han mantenido al lado de su hijo.

Además, actualmente ejerce un importante papel en la Fundación Rafa Nadal al ser la presidenta del organismo. "Rafael, en un principio, lo único que se planteó es que quería trabajar con niños . Que él había disfrutado de unas oportunidades que otros no tenían y quería dárselas", recordó en el diario ABC. Por ello muchos proyectos de la fundación se relacionan a nivel educativo con el tenis en India y en España.

Mery Perelló, esposa de Rafa Nadal

Rafa Nadal siempre se ha mostrado como una persona llana y apegada a su núcleo más cercano, por eso no es extraño que en 2019 decidiese casarse con su novia de toda la vida: Meritxell Perelló. Hija del constructor Bernat Perelló y de María Pascual, funcionaria de Manacor y amiga de María Isabel Nadal, hermana de Rafa, su historia se parece a la de muchas parejas de su edad.

María Francisca Perelló, nombre completo de la esposa de Rafa Nadal, tiene 36 años y siempre ha sido el gran apoyo del tenista tanto dentro como fuera de la pista. Eso sí, siempre desde un plano discreto, apenas acaparando las cámaras en los momentos de celebración del manacorense para darle un beso.

Mery, como la conocen sus más cercanos, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y trabajó durante seis meses en la delegación de Mapfre de Londres, done residió en 2012. Sin embargo, tras su etapa en la compañía de seguros pasó a formar parte de la Fundación Rafa Nadal como directora de integración social.

Actualmente, Rafa Nadal y Mery Perelló comparten las responsabilidades de la crianza de su primer hijo, Rafael Nadal Perelló, nacido el 8 de octubre de 2022. Tal y como reconoció el propio deportista cuando la noticia se hizo pública, durante el embarazo pasó por un tipo de estrés que no había experimentado, a pesar de la exigencia de su profesión, y el pequeño se ha convertido en su prioridad desde su nacimiento.

Ha sido durante el año 2024, el del regreso de Nadal a la competición profesional, cuando mejor se ha podido ver a su hijo, que le ha acompañado a todos los torneos, mostrando que está absorbiendo la misma pasión por el tenis que su padre.