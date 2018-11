Maluma anuncia su retirada temporal de la música

Tras años en la música, Maluma consiguió su primer gran éxito mundial con Vente Pa' Ca, su colaboración con Ricky Martin. Desde ese momento, el artista colombiano no ha parado de cosechar éxitos y ha trabajado con grandes artistas como Shakira, Prince Royce, Bad Bunny o De La Ghetto. Sin embargo, parece ser que Maluma necesita un descanso en su vida profesional.

A través de un vídeo en Instagram Stories, el cantante ha confesado que necesita "un poco de tiempo para mí, para Juan Luis (su nombre real), necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido".

Todo apunta a que el artista se alejará de los focos, y así lo hemos visto en Instagram, donde ha publicado una imagen suya haciendo yoga al lado de uno de sus perros.

Asimismo, parece ser que esta retirada es temporal, ya que en otra imagen ha dejado claro que todavía no se retira definitivamente.