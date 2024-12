Manu Tenorio confiesa el trastorno que padece: "Me enteré hace unos meses"

Manu Tenorio es uno de los cantantes que más ha estado en el foco este 2024, y no precisamente por su carrera. El cantante ha tenido problemas económicos por los 'inquiokupas' de su vivienda en Sanlúcar de Barrameda, y ahora se ha abierto en canal para hablar de una situación que está viviendo en cuanto a su salud.

El cantante está pasando por una "etapa anímica, personal y de salud bastante dura", y así lo hizo saber públicamente en el programa Y ahora Sonsoles. De hecho, hace tan solo unos meses le han diagnosticado un trastorno con el que ha vivido toda la vida sin saberlo.

"Te voy a contar una primicia que no sabía. Yo soy TDAH, me enteré hace unos meses y la manera de actuar es consecuencia del TDAH", desveló Tenorio. Para ser más claro con los espectadores, el cantante explicó que con este déficit de atención e hiperactividad a las personas les cuesta "controlar el ímpetu y gestionar con cierta paz": "Tenemos otro tipo de sensibilidad y esa es la que me ha llegado a crear mi música, porque si desde el principio se hace un trabajo precoz, se pueden sacar virtudes".

"Lo primordial es que hay que normalizar este tipo de cosas y sobre todo porque muchos adultos atravesamos la vida sin saber que sufrimos este trastorno", ha justificado el artista al hacer público su diagnóstico. Así, busca servir de referente a otras personas que padecen TDAH.

Otros casos de TDAH

De hecho, este trastorno es muy habitual, y ejemplo de ellos son diversos famosos, además de Tenorio. Recientemente Paula Vázquez contaba en Estirando el Chicle que tenía TDAH. "Estaba convencida de que lo tenía después de ver muchos vídeos de TikTok y he empezado ayer mi tratamiento".

"Todavía hay momentos en los que tienes pequeñas crisis, pero ahora ya tienes las herramientas [...] Hago psicoanálisis, que es como hacer un máster sobre ti y me sigue ayudando muchísimo", explicó la presentadora. Tanto ella como Manu han sido diagnosticados casi con 50 años.