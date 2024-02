Mariah Carey, de ignorar a Ariana Grande a colaborar con ella en el remix de 'yes, and?' | Instagram

El último hit de Ariana Grande, 'yes, and?' tendrá remix y Mariah Carey es la elegida para interpretarlo. Se trata de la primera colaboración no navideña de dos artistas que durante un tiempo fueron rivales.

Cuando Mariah Carey vio despuntar a un joven cantante 20 años menor con ella, que tenía un timbre de voz muy parecido al suyo, prefirió ignorarla.

Ariana Grande se convirtió, sin buscarlo, en su rival, y lo que era un secreto a voces se hizo público cuando la intérprete de All I Want For Christmas afirmó no conocerla en el año 2016.

En una entrevista con el programa Watch What Happens Live, la cantante respondía "no la conozco" cuando le preguntaron sobre la música de su compañera pop. Ocho años después de aquello, parece que todo es cosa del pasado.

Ariana Grande ha levantado el teléfono para proponer a la artista una colaboración para el remix de 'yes, and?', su esperadísimo regreso a la música después de unos años de parón. El remix estará disponible este viernes 16 de febrero.

En sus redes sociales, Ariana se ha mostrado agradecida y emocionada, ya que esta unión musical supone trabajar con la que ha sido su ídolo. "Realmente no hay suficientes palabras. Gracias desde el fondo de mi corazón por este sueño hecho realidad y por impregnar mi pequeña canción de tu brillantez y magia, Mariah Carey. Significa más para mí de lo que jamás podría expresar y estoy deseando que todo el mundo escuche esto. Te amo eternamente", ha escrito.

El tema forma parte de la carta de presentación de Eternal Sunshine, el próximo disco de Ariana Grande.

"Querido ángel, estoy muy emocionada de unirme a ti. ¡¡Es u momento tan mágico!! Te amo", respondía Carey.

Se trata de la primera colaboración no navideña de las artistas, que ya cantaron juntas la última versión del villancico 'Oh Santa', que editó Mariah Carey en 2010.